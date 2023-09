Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις καταρρακτώδεις βροχές – Προβλήματα σε μετρό και αεροδρόμια

Οι καταρρακτώδεις τροπικές καταιγίδες που πλήττουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκάλεσαν χάος στη Νέα Υόρκη και ορισμένες παρέλυσαν περιοχές της πολιτείας, καθώς είχαν σαν αποτέλεσμα δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών και παρέλυσαν δρόμους, αεροδρόμια αλλά και το μετρό της πόλης.

Μέσα σε λίγες ώρες έβρεξε τόσο πολύ που κεντρικές οδικές αρτηρίες κυρίως στο Μπρούκλιν μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ και στο εμβληματικό Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν έβρεξε σε μία ώρα όσο δεν είχε βρέξει εδώ και σχεδόν 80 χρόνια.

Μάλιστα η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και την κοιλάδα του ποταμού Χάντσον, λόγω «των ακραίων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται», όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.

Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023