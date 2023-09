Το προξενιό στην Τέιλορ Σουίφτ και η παρέμβαση του Travis Kelce

Είναι εδώ και λίγες ημέρες που Τέιλορ Σουίφτ και Travis Kelce έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω τους με τη φημολογούμενη σχέση τους.

O Travis Kelce φαίνεται πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κρατήσει ζωντανό το ειδύλλιό του με την Τέιλορ Σουίφτ, παρεμβαίνοντας μάλιστα και στο προξενιό που έκανε ο ιδιοκτήτης των Dallas Mevaricks στην τραγουδίστρια.

Ήταν πριν από λίγες ώρες που ο ιδιοκτήτητς των Dallas Mavericks, Mark Cuban, προέτρεψε την Τέιλορ Σουίφτ να χωρίσει με τον Travis Kelce και να βγει ραντεβού με έναν από τους όμορφους και single παίκτες της ομάδας του.

Απλώς να υπογράψουμε για ένα δεκαήμερo

«Απλώς να υπογράψουμε για ένα δεκαήμερo» έγραψε στο Twitter ο παίκτης των Chiefs, Travis Kelce, μπαίνοντας σφήνα στο προξενιό που έκανε ο Mark Cuban στην Τέιλορ Σουίφτ.

.@mcuban wants Taylor Swift to break up with Travis Kelce to date a Mavs player 😂 «Taylor, sorry if you’re listening Travis. Break up with him, I got a bunch of good-looking single guys that play for the Dallas Mavericks. I gotchu.» pic.twitter.com/wkA2fgHmkJ — First Take (@FirstTake) September 28, 2023

Στο NBA υπάρχει η δυνατότητα να υπογράψουν παίκτη με συμβόλαιο 10 ημερών ή τριών αγώνων εάν έχουν ανοιχτό ρόστερ συνήθως λόγω τραυματισμού.

Το αφεντικό των Dallas Mavericks, Mark Cuban, προφανώς είδε τον αντίκτυπο που έχει το φημολογούμενο ειδύλλιο της Τέιλορ Σουίφτ, ωθώντας σε τρελές αυξήσεις τα έσοδα για τους Chiefs, και είπε να μπει στο «παιχνίδι».

Οι Chiefs αυτή την εβδομάδα θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη για να παίξουν με τους Jets, με την Τέιλορ Σουίφτ να φημολογείται πως θα δώσει και πάλι το παρών στις εξέδρες.

Η Τέιλορ Σουίφτ, σύμφωνα με πηγές, θα είναι στο πλήθος για να παρακολουθήσει τον Travis Kelce, μία μόλις εβδομάδα αφού προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο με την παρουσία της στο γήπεδο.

Taylor Swift and Travis Kelce are ‘Excited’ About Where Romance is Headed: Sourcehttps://t.co/o3NnmMNlZ1 — MSN (@MSN) September 29, 2023

Μίλησαν οι αριθμοί για την Τέιλορ Σουίφτ

Η σχέση, η οποία ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, έχει κάνει ήδη πολύ πλουσιότερο τον Travis Kelce, ανεβάζοντας και τα έσοδα της ομάδας του. Οι πολυάριθμοι φανατικοί θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ καταναλώνουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τον νέο σύντροφο του ινδάλματος τους.

Taylor Swift to attend second NFL game with rumoured flame Travis Kelce Taylor Swift and Travis Kelce are continuing to fuel their already heated-up romance rumours as the pop sensation is expected to attend another NFL game of her alleged new love int… https://t.co/P3DISaXJjS — Updates Plug (@updatesplug247) September 29, 2023

Σύμφωνα με τη Front Office Sports, αφότου η Τέιλορ Σουίφτ έκανε την εμφάνισή της στο γήπεδο των Κάνσας Σίτι Τσιφς την περασμένη Κυριακή καταγράφεται εκτόξευση σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητή.

400% αύξηση στην πώληση της φανέλας του

το podcast του είναι πλέον το νούμερο ένα στην Apple

Ο Travis Kelce αύξησε τους followers του στο Instagram κατά 380 χιλιάδες

Ο αγώνας είχε 24,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και ήταν ο νούμερο ένα αγώνας

63% αύξηση στο γυναικείο τηλεοπτικό κοινό ηλικίας 18-49

τριπλασιάστηκαν οι αναζητήσεις των Chiefs

τριπλασιασμός της πώλησης εισιτηρίων των Chiefs στην πλατφόρμα Stubhub

οι Chiefs πούλησαν περισσότερα εισιτήρια μέσα σε μια μέρα από την αρχή της σεζόν

Since Taylor Swift showed up to Sunday’s Chiefs-Bears game: • 400% spike in Travis Kelce jersey sales

• Kelce’s podcast ranks #1 overall on Apple

• Kelce adds 383K Instagram followers

• 24.3M viewers watch, #1 game this week

• 63% jump in female viewers age 18-49

• 3x… pic.twitter.com/Wqtu1vgMCT — Front Office Sports (@FOS) September 26, 2023