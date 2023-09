Τζάστιν Τριντό: Κατηγορεί την Ινδία βάσει «αξιόπιστων στοιχείων» για τη δολοφονία ηγέτη των Σιχ στον Καναδά

Ο Τζάστιν Τριντό είπε ότι υπάρχουν «αξιόπιστα στοιχεία» που δείχνουν ότι η Ινδία είναι υπεύθυνη για την φερόμενη δολοφονία του Χάρντιπ Σινγκ Νιτζάρ, ενός εξέχοντος Καναδού ηγέτη των Σιχ, έναν ισχυρισμό που το Δελχί απέρριψε ως «παράλογο».

Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε στη Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά τη Δευτέρα ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, οι Αρχές Εθνικής Ασφάλειας διερεύνησαν τους ισχυρισμούς ότι το Νέο Δελχί βρισκόταν πίσω από μια δολοφονία που χρηματοδοτήθηκε από το κράτος.

«Οποιαδήποτε εμπλοκή μιας ξένης κυβέρνησης στη δολοφονία ενός Καναδού πολίτη σε καναδικό έδαφος αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας μας», είπε.

«Ο Καναδάς είναι χώρα κράτους δικαίου, η προστασία των πολιτών μας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας είναι θεμελιώδης».

Και συνέχισε: «Επομένως, οι κορυφαίες προτεραιότητές μας ήταν πρώτον, ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας διασφαλίζουν τη συνεχή ασφάλεια όλων των Καναδών. Και δεύτερον, να ληφθούν όλα τα μέτρα για να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτής της δολοφονίας».

