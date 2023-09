Οι πρώτες φωτογραφίες της τετραμελούς οικογένειας της Ριάνα

Ήταν την 1η Αυγούστου που η Ριάνα υποδέχτηκε το δεύτερο αγοράκι της με τον A$AP και πλέον φωτογραφίζονται όλοι μαζί.

Είναι εδώ και λίγη ώρα που οι φωτογραφίες της Ριάνα με την οικογένειά της κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω social media.

Η Ριάνα επέλεξε να συστήσει στον κόσμο την τετραμελή οικογένειά της με τον ράπερ A$AP Rocky.

Η 35χρονη τραγουδίστρια του «Diamonds» και ο 34χρονος ράπερ ποζάρουν με τα δύο αγοράκια τους, τον 7 εβδομάδων Riot Rose και τον 16 μηνών RZA, με την οικογένεια να φορά casual ρούχα και τα πιο λαμπερά τους χαμόγελα.

Ήταν στη συναυλία της στο ημίχρονο του Super Bowl που η Ριάνα ανακοίνωσε με τον πιο τρυφερό τρόπο τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Η Ριάνα έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη της εγκυμοσύνης στις πρώτες στιγμές της εμφάνισής της τον Φεβρουάριο, τρίβοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της και αφήνοντας τη στολή της να την αποκαλύψει.

EXCLUSIVE: Introducing #Rihanna and #ASAPRocky’s new baby son, Riot, for the first time! The former #BritishVogue cover star has shared adorable images of her growing family, which became a party of four in August. https://t.co/JFzFfnPzjd Photographed by Diggzy / Shutterstock. pic.twitter.com/ATx5JmP205 — British Vogue (@BritishVogue) September 19, 2023

EXCLUSIVE: Introducing #Rihanna and #ASAPRocky’s new baby son, Riot, for the first time! The former #BritishVogue cover star has shared adorable images of her growing family, which became a party of four in August. Read more here: https://t.co/cmBwZOoMhM Photographed by Diggzy… pic.twitter.com/OLZxj4blgC — British Vogue (@BritishVogue) September 19, 2023

Rihana and A$ap Rocky shares first look at their new born son “Riot Rose Meyers”. _

📸 Diggzy /Shutterstock

–#Rihanna #asaprocky #RiotRoseMeyers pic.twitter.com/lDddgruu3r — (IG) Hallesblogafrica (@hallesblogfrica) September 19, 2023

Η «αποκαλυπτική» διαφήμιση

Το λαμπερό ζευγάρι είχε υπαινιχθεί το όνομα του δευτερότοκου γιου τους στη διαφήμιση για τα Beats Studio Pro που σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί ο ράπερ και περιλαμβάνει το νέου του single «RIOT (ROWDY PIPE’N)».

Στη διαφήμιση φαίνεται ο ράπερ στο στούντιο, με τη Ριάνα να του φωνάζει από το άλλο δωμάτιο ότι τελείωσαν οι πάνες. «Μωρό μου, μπορείς να πας στο κατάστημα;» ακούγεται να του λέει.

Αφού βγαίνει από το διαμέρισμα, ο A$AP φαίνεται να τρέχει και να πηγαίνει στο AWGE Bodega, που πήρε το όνομά του από το δημιουργικό του γραφείο, ενώ τον κυνηγούν θαυμαστές και παπαράτσι.

Στο κατάστημα παίρνει ένα πακέτο πάνες από το ράφι -ΑWGEY πάνες- με το πρόσωπο του RZA να είναι στη συσκευασία.

Το λαμπερό ζευγάρι ήταν στενοί φίλοι για σχεδόν μια δεκαετία πριν η μακροχρόνια φιλία τους εξελιχθεί σε ρομαντική σχέση.

Από τότε που το People επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2020, το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί συχνά μαζί σε ραντεβού και κοινές διακοές.

«Η Ριάνα αισθάνεται ότι η οικογένειά της είναι πλέον πλήρης. Είναι κάτι που πάντα ήθελε», σημείωσε ένας insider στο People μετά και την υποδοχή του μικρού Riot.