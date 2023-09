Ρωσία: Καταρρίψαμε ουκρανικά drones κοντά στη Μόσχα, στις Μπέλγκοροντ, Βορόνεζ και στην Κριμαία

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) κοντά στη Μόσχα, στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ και Βορόνεζ, καθώς και στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας (στη φωτογραφία, επάνω, που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνεται καπνός να υψώνεται στη Σεβαστούπολη, αλλά είναι αδύνατη η ανεξάρτητη επαλήθευση της εικόνας).

Το υπουργείο έκανε λόγο για καταρρίψεις ουκρανικών UAV σε διάφορα σημεία της Κριμαίας, σε περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Μόσχα – Ιστρα (δυτικά) και Ντομοντέντοβο (νότια) – , καθώς και στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ και Βορόνεζ (νοτιοδυτικά), χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν ή τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατά την πυραυλική επίθεση που εξαπολύθηκε στο Χάρκοβο επλήγη εργοστάσιο όπου εκτελούνταν «εργασίες επισκευής και συντήρησης τεθωρακισμένων οχημάτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

In Sevastopol there were explosions and fire. City authorities said that Sevastopol was attacked by Ukrainian drones, and debris from a downed UAV fell on one of the farms on the North Side. A fire started there.

Crimean TG channels report that the UAV raid on Crimea can be… pic.twitter.com/C9w3AqNJqP

— dana (@dana916) September 17, 2023