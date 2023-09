Ουγγαρία: 2 νεκροί και 4 τραυματίες από συντριβή αεροσκάφους επίδειξης μπροστά σε χιλιάδες θεατές

Αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροβατικής επίδειξης χθες Κυριακή στην Ουγγαρία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δυο επιβαίνοντες και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι στο έδαφος, ανέφεραν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, πέρα από τον πιλότο, επέβαινε ένας επιβάτης στο αεροσκάφος (…) Και οι δυο έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε η ουγγρική αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή Σεκεσφέχερβαρ, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βουδαπέστης. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο έδαφος, οι τρεις από τους οποίους υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh

— Csaba B. Stenge Ph.D. (@CsabaBStenge) September 10, 2023