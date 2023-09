Κακοκαιρία Daniel: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου

Απίστευτες εικόνες από την κακοκαιρία Daniel στο Πήλιο και συγκεκριμένα στην παραλία του Αγίου Ιωάννη, όπου ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα.

Ο όγκος του νερού που έπεσε στην περιοχή είναι τόσο μεγάλος, που αυτοκίνητα που ήταν στο πάρκινγκ της περιοχής παρασύρθηκαν και μερικά από αυτά κατέληξαν στη θάλασσα.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023