Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε αναπάντεχα τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές το 2016, αποδεικνύοντας σε όλο τον κόσμο ότι το εκλογικό καθήκον είναι μια σοβαρή υπόθεση, πολλοί αναλυτές συνέκριναν την αμερικανική αυτή επικίνδυνη στροφή με τη βρετανική βουτιά του Brexit μακριά από την ΕΕ την ίδια χρονιά.

Το επιχείρημα τους ήταν ότι σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι ομάδες των ψηφοφόρων αντιμέτωποι με κοινωνικές αλλαγές προσελκύστηκαν από μια λαϊκίστική νοσταλγία, που έφερε την υπόσχεση της «διαγραφής» της μετανάστευσης και της παγκοσμιοποίησης.

Ωστόσο, πυκνά συχνά τέτοιες συγκρίσεις, γράφει στο World Politics Review ο Αλεξάντερ Κλάρκσον, καθηγητής ευρωπαϊκών σπουδών στο King’s College του Λονδίνου, αγνοούν τις τεράστιες διαφορές μεταξύ αυτών των πολιτικών σεισμών, οι συνέπειες των οποίων είναι ακόμα αισθητές μετά τη μετακόμιση του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο το 2020 και την υπογραφή της Συμφωνίας για το Εμπόριο και τη Συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ το 2021.

Η εκστρατεία υπέρ του Brexit Leave ήταν το προϊόν μιας ιδεολογικά ποικιλόμορφης συμμαχίας, που δεν είχε σαφές σχέδιο για την εφαρμογή ενός τόσο τεράστιου εγχειρήματος. Με το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα σε παράλυση εξαιτίας των προκλήσεων της ζωής εκτός της ΕΕ, οι εσωτερικές διαμάχες για τον τρόπο διαχείρισης της διαδικασίας του Brexit έχουν σχεδόν διαλύσει το κυβερνών Συντηρητικό κόμμα.

Ωστόσο, ακόμη και αφότου το σχέδιο του Brexit είναι προφανές ότι έχει καταρρεύσει, οι υποστηρικτές της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στη ΕΕ μαζί με το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα δίνουν αγώνα για να αναπτύξουν ένα μοντέλο για στενότερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ΕΕ από το 2016 μέχρι σήμερα.

Αντίθετα, η άνοδος του Τραμπ ήταν τμήμα μιας ευρύτερης ριζοσπαστικοποίησης της αμερικανικής πολιτικής δεξιάς των ΗΠΑ που παρέσυρε τους ελάχιστους εξωστρεφείς συντηρητικούς της. Η σταδιακή κατάρρευση των δικομματικών παραδόσεων, που αποτέλεσαν το θεμέλιο της πολιτικής σταθερότητας των ΗΠΑ ήταν ορατή ήδη από το 1992, όταν ο Πατ Μπιουκάναν εκφώνησε την αδυσώπητη ομιλία του για τον «Πολιτιστικό Πόλεμο» στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εκείνη τη χρονιά, στην οποία έδωσε έμφαση σε μια στρατηγική ιδεολογικής πόλωσης.

Η επιτυχία του Νιούτ Γκίνγκριτς και άλλων Ρεπουμπλικάνων ηγετών να αναλάβουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1994 αποτέλεσε προαναγγελία των τεχνικών που θα χρησιμοποιούσε ο Τραμπ για να ξεπετάξει τους αντιπάλους του είκοσι χρόνια αργότερα. Ο Γκίνγκριτς πέτυχε, επιδιώκοντας την εκλογική κλιμάκωση, την οποία στήριξε στην κινητοποίηση της βάσης και στις άγριες επιθέσεις του κατά των Δημοκρατικών και μετριοπαθών Ρεπουμπλικάνων.

Μια τέτοια προσέγγιση μηδενικού αθροίσματος τόσο στην προεκλογική εκστρατεία όσο και στη διακυβέρνηση είχε ανατρεπτική επίδραση στη συνταγματική τάξη των ΗΠΑ που είχε παραμείνει στάσιμη τον περασμένο αιώνα. Μια καλτ τύπου λατρεία των μεγαλοπρεπών προσωπικοτήτων του 18ου αιώνα που έγιναν οι Ιδρυτές Πατέρες των ΗΠΑ, λειτούργησε σαν το πολιτιστικό εμπόδιο στην μεταρρύθμιση της συνταγματικής τάξης, που δίνει τη δύναμη της εξωτερικής πολιτικής στα χέρια του πρόεδρου, εδραιώνει την παράλυση στα νομοθετικά του σώματα και παρέχει τεράστια δικαστική εξουσία στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που δεν είναι υπόλογοι σε τίποτα και σε κανέναν.

Αυτή η αποστεωμένη συνταγματική τάξη συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό κίνδυνο συστήματος για την αμερικανική δημοκρατία. Μια δυναμική στην οποία οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της συνταγματικής τάξης θα μπλοκάρονταν ή θα σαμποτάρονταν αμέσως από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που ωφελείται κατά κύριο λόγο από τη θεσμική στασιμότητα, μπορεί να πυροδοτήσει περαιτέρω φάσεις αστάθειας, που θα ακύρωναν όλες τις επιτυχίες που σημειώθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις σε επίπεδο οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής.

Με απλά λόγια, όσο αποφεύγεται η βαθύτερη μεταρρύθμιση του απαρχαιωμένου πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ, η τεράστια χώρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η ευρύτερη δυτική συμμαχία που την συντηρεί στην πρώτη γραμμή θα παραμείνουν ευάλωτες σε εκρήξεις λαϊκής οργής από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, που μπορούν να αναιρέσουν τα όποια οικονομικά ή κοινωνικά κέρδη συγκεκριμένων προέδρων.

Ενώ η συνεχιζόμενη κυριαρχία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα παγιώνει τη συνταγματική στασιμότητα στις ΗΠΑ, η σύγκλιση των κοινωνικών δυνάμεων, που οδήγησαν το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την ΕΕ, σηματοδότησε το αποκορύφωμα δεκαετιών από ριζοσπαστικούς συνταγματικούς πειραματισμούς στο Λονδίνο, το Εδιμβούργο, το Κάρντιφ και το Μπέλφαστ.

Αυτή η εποχή της ατελείωτης θεσμικής αναταραχής ξεκίνησε με την αναδιοργάνωση της αγγλικής τοπικής αυτοδιοίκησης στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τις επόμενες δεκαετίες, οι διευθετήσεις αποκέντρωσης σηματοδότησαν μια θεμελιώδη αναδιάταξη της κατανομής της εξουσίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδίδοντας σημαντική εξουσία στα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας, καθώς οι συμφωνίες για την ειρήνη στο ιρλανδικό κράτος προσέφεραν εκτεταμένη αυτονομία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ταυτόχρονα, η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης στην ΕΕ μέσω της Συνθήκης του Μάαστριχτ ενέπλεξε το Ηνωμένο Βασίλειο σε υπερεθνικές νομικές και οικονομικές δομές με τρόπους που προκάλεσαν βαθιές διαιρέσεις στη βρετανική πολιτική.

Με την υιοθέτηση ενός νόμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που έθεσε σημαντικούς περιορισμούς στην εξουσία του κράτους και την πλήρη δημιουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ενσωμάτωσε μεγαλύτερη διαφάνεια στο δικαστικό σώμα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το βρετανικό κράτος βιώσει μεγάλες και γρήγορες αλλαγές με τρόπους που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί πλήρως από τις ελίτ των πολιτικών, των μέσων ενημέρωσης και των δημοσίων υπαλλήλων και στα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ταχύτητα με την οποία το Λονδίνο συνέχισε να εγκαθιδρύει, να παρεμβαίνει και στη συνέχεια να αντικαθιστά θεσμικές δομές ενισχύθηκε από τις ιδιαιτερότητες της άγραφης συνταγματικής τάξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες δημοκρατίες, το πολιτικό σύστημα του μεγαλύτερου νησιού της Ευρώπης δεν διαμορφώνεται από ένα ενιαίο γραπτό σύνταγμα, που παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ δικαστικής, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

