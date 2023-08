«Αυτό που ζηλεύω σε σένα είναι η ελευθερία σου», λέει ο κόμης Βαλεντίν ντε Μπελεγκάρντε στον Κρίστοφερ Νιούμαν, τον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος του Χένρι Τζέιμς «Ο Αμερικανός».

Πλούσιος, αυτοδημιούργητος και χωρίς ταξικές προκαταλήψεις, ο Νιούμαν μετακομίζει στο Παρίσι για διασκέδαση, μόνο και μόνο για να απορροφηθεί από τις ίντριγκες της γαλλικής αριστοκρατίας.

Από το 1877, όποτε κυκλοφόρησε το προαναφερόμενο βιβλίο μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάξει η τάση των Αμερικανών, πάντα ευκατάστατων και αθώων, όπως περιγράφονται συνήθως και στις ταινίες, να σπεύδουν στην Ευρώπη προς αναζήτηση διασκέδασης και καλλιέργειας.

Αυτό που έχει προστεθεί είναι ο εξίσου σημαντικός αριθμός των Αμερικανών, που έρχονται στον παλιό κόσμο, όχι μόνο για τις χάρες του, αλλά κυρίως γιατί θέλουν να φύγουν από τα αυξανόμενα δεινά του νέου από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει ο Τζέιμς Μπάλντουιν, ένας μαύρος συγγραφέας για την απόφαση του να μεταναστεύσει το 1948, «δεν ήξερα τι θα μου συνέβαινε στη Γαλλία, αλλά ήξερα τι θα μου συνέβαινε στη Νέα Υόρκη».

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο αριθμός των Αμερικανών που εγκαταλείπουν τα πάτρια εδάφη για τις ευρωπαϊκές χώρες μεγαλώνει συνεχώς, πιστοποιεί ο Economist, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για αναζητητές της ευδαιμονίας, αλλά για δραπέτες του χάους.

Παρότι τα στατιστικά στοιχεία είναι πολλά και δύσκολο να παρακολουθηθούν με ακρίβεια σε πολλές χώρες, η προαναφερόμενη τάση είναι σαφής. Για παράδειγμα από το 2013 έως το 2022 ο αριθμός των Αμερικανών στην Ολλανδία αυξήθηκε από περίπου 15.500 σε 24.000 άτομα, ενώ στην Πορτογαλία τριπλασιάστηκε φτάνοντας σχεδόν τα 10.000 και στην Ισπανία αυξήθηκε από περίπου 20.000 σε περίπου 34.000 άτομα.

Σε άλλα μέρη της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες, ο αριθμός των Αμερικανών που έφτασαν στα εδάφη τους για μακροχρόνια παραμονή αυξήθηκε σε μέτρια ποσοστά ή παρέμεινε σταθερός. Όσον αφορά τη Βρετανία, οι σχετικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των Αμερικανών κατοίκων στα εδάφη της από 137.000 το 2013 σε 166.000 το 2021.

Στο μεταξύ αυξάνεται και ο αριθμός των Αμερικανών που εκφράζουν την επιθυμία να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν. Κάποιοι από αυτούς, που υποσχέθηκαν να φύγουν στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ εκλεγόταν το 2016, κατάφεραν να το κάνουν πραγματικότητα.

Σύμφωνα με σχετική δημοσκόπηση της Gallup, το ποσοστό των Αμερικανών που δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μετακομίσουν μόνιμα σε μια ευρωπαϊκή χώρα αυξήθηκε από 11% τα χρόνια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα σε 16% στη διάρκεια της θητείας του Τραμπ και έφτασε 17%, παρά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στη συνέχεια. Άλλη έρευνα με το ίδιο θέμα του YouGov διαπίστωσε την περασμένη χρονιά ότι όσοι σκέφτονταν να μεταναστεύσουν ανήκαν στην προοδευτική πλευρά της χώρας.

Σαφώς και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι συντηρητικοί είναι λιγότερο πιθανό να εκφράσουν την επιθυμία εγκατάλειψης της πατρίδας τους.

Και μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει, τι σημασία έχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες μετανάστες σε μια χώρα 330 εκατομμυρίων ατόμων, ωστόσο όπως σημειώνει το βρετανικό περιοδικό, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Αμερικανοί που φεύγουν το κάνουν από την απελπισία τους για την πορεία που έχει πάρει η χώρα τους.

More and more Americans are drawn to Europe’s universal health care, efficient public transportation, lower crime and lower income inequality https://t.co/BA4ml0u1V0

— The Economist (@TheEconomist) August 29, 2023