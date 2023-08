Η Ρωσία αναχαίτισε νυχτερινές επιθέσεις της Ουκρανίας με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες της Μόσχας και του Μπριάνσκ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

«Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Λιούμπερτσι (σ.σ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας) κατέρριψαν drone που πέταγε προς την κατεύθυνση της Μόσχας», ανακοίνωσε ο δήμαρχός της, Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές» στο έδαφος, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επιτόπου.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η ουκρανική επιδρομή αναχαιτίστηκε περί τις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Τα αεροδρόμια Βνούκοβα και Νταμαντιένταβα και το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ζουκόφσκι διέκοψαν τη λειτουργία τους προσωρινά για ακόμη μια νύχτα εξαιτίας της ουκρανικής επίθεσης.

Οι πτήσεις ξανάρχισαν λίγη ώρα αργότερα, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

