Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) συνετρίβη στη στέγη σιδηροδρομικού σταθμού στη ρωσική πόλη Κουρσκ, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους και προκαλώντας το ξέσπασμα φωτιάς, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρόμαν Στάροβοϊτ.

«Επίθεση ουκρανικού drone στο Κουρσκ», έγραψε ο Στάροβοϊτ στην εφαρμογή Telegram, «σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, συνετρίβη στη στέγη του κτιρίου του σταθμού, και μετά ξέσπασε φωτιά στη στέγη».

«Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιών», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο.

Το Κουρσκ απέχει περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

A drone crashed into the roof of the train station in #Kursk, there are wounded, said the governor of the region. pic.twitter.com/lGAwcbFYHe

— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2023