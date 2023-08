Η βρετανίδα νοσοκόμα Λούσι Λέτμπι κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία επτά νεογέννητων και την απόπειρά της να σκοτώσει άλλα έξι στη μονάδα νεογνών ενός νοσοκομείου στη βορειοδυτική Αγγλία όπου εργαζόταν, μετέδωσε το BBC.

Η 33χρονη Λέτμπι καταδικάστηκε για τη δολοφονία πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στο νοσοκομείο Countess of Chester και για επίθεση σε άλλα νεογέννητα, συχνά ενώ δούλευε νυχτερινές βάρδιες, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2015 και 2016.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι η Λέτμπι δηλητηρίασε ορισμένα από τα βρέφη θύματά της, χορηγώντας με ένεση ινσουλίνη και σε άλλα ένεση με αέρα ή ταΐζοντας τα βρέφη εξαναγκαστικά με γάλα.

Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα καθώς οι πρώτες ετυμηγορίες αναγνώστηκαν στις 8 Αυγούστου μετά από 76 ώρες συζητήσεων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, η εισαγγελία χαρακτήρισε τη Λέτμπι ως «μεθοδική και δόλια» καιροσκόπο που «τρέλανε» τους συναδέλφους της για να καλύψουν τις «δολοφονικές της επιθέσεις».

Καταδικάστηκε μετά από διετή έρευνα από την αστυνομία του Cheshire για την ανησυχητική και ανεξήγητη αύξηση των θανάτων πρόωρων μωρών στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν.

Πριν από τον Ιούνιο του 2015, υπήρχαν λιγότεροι από τρεις θάνατοι βρεφών ετησίως στη μονάδα νεογνών.

