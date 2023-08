Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Σίρακ της βορειοδυτικής Αρμενίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη Γκιουμρί με την πρωτεύουσα Γερεβάν, όταν βαν συγκρούστηκε με φορτηγό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με το βαν.

Πέντε από τους εννέα τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δημοσιεύματα γεωργιανών μέσων ενημέρωσης.

A serious accident occurred in the north of #Armenia. As a result of a collision between a Volkswagen passenger minibus and a ZIL truck on the Yerevan-Gyumri road, 11 people died, 6 people were hospitalized. pic.twitter.com/XvRPk5HmJH

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) August 14, 2023