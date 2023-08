Όσο προχωρούν οι έρευνες για τα τραγικά γεγονότα της περασμένης Δευτέρας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, που οδήγησαν στο θάνατο του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, και νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν στη λίστα των Αρχών και να ενισχύσουν το σενάριο ότι όσα συνέβησαν δεν ήταν μια απρόκλητη επίθεση Κροατών και Ελλήνων χούλιγκαν, αλλά ένα οργανωμένο ραντεβού οπαδικών στρατών.

Σήμερα, μία εβδομάδα μετά τα τραγικά γεγονότα που μετέτρεψαν μια ολόκληρη γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφειας σε «πεδίο πολέμου» οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Ασφάλειας Αττικής εντόπισαν διάφορα «πολεμοφόδια» που είχαν κρύψει οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ πέριξ του γηπέδου.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί που ερεύνησαν τον χώρο έπειτα από πληροφόρηση που είχαν, εντόπισαν ρόπαλα και πέτρες, που όπως εκτιμούν δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν οι «κιτρινόμαυροι» χούλιγκαν που περίμεναν τους «αντιπάλους» τους το βράδυ της Δευτέρας.

«Υπήρξε πληροφόρηση ότι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν ενημερωθεί για την τυχόν άφιξη των οπαδών από την Κροατία και για τον λόγο αυτό με την πρόφαση της διανομής εισιτηρίων υπήρξε κάλεσμα να συγκεντρωθούν εξωτερικά του γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα» αναφέρεται σε εμπιστευτικό έγγραφο της Αστυνομίας, που είχε διακινηθεί πριν τα επεισόδια.

Κομμάτι του παζλ για τα καταδικαστέα γεγονότα της μαύρης Δευτέρας είναι και τα μηνύματα που αντάλλαξαν χούλιγκαν της ΑΕΚ με αυτούς της Ντιναμό πριν και μετά τα επεισόδια, που δείχνουν ότι υπήρξε συνεννόηση για νέο ραντεβού.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί ερευνούν την περίπτωση να πρόκειται για υλικά που έκρυψαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν σε επόμενο ραντεβού τους με χούλιγκαν άλλης ομάδας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, από λογαριασμό που αναρτά υλικό από εκδρομές οργανωμένων οπαδών και επιθέσεις χούλιγκαν, φαίνονται καρέ – καρέ όσα εκτιλύχθηκαν την περασμένη Δευτέρα στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ.

