Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Πόκροβσκ δυο φορές το βράδυ προχθές Δευτέρα, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και καταστράφηκαν διαμερίσματα και δημοφιλές ξενοδοχείο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες Τρίτη ότι τραυματίστηκαν 82 άνθρωποι και πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Πόκροβσκ, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μπαχμούτ, ολοκληρώθηκαν.

«Προσφέρθηκε η απαραίτητη φροντίδα σε όλους. Υπάρχουν δυο παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

❗Russia shelled a residential building in Pokrovsk (Eastern Ukraine, Donetsk region). The number of victims is still unknown.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τοπικούς αξιωματούχους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το ξενοδοχείο Ντρούζμπα («Φιλία») να έχει υποστεί απευθείας πυραυλικό πλήγμα και ορόφους να έχουν κονιορτοποιηθεί.

Στο ξενοδοχείο διέμεναν συχνά δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής και στρατιωτικοί.

UPD Pokrovsk, Donetsk Oblast. Nine people were killed and 82 were injured in russian missile attack on the town on 7 August, President Zelenskyy said in his evening address.

📹Ukraine’s SES pic.twitter.com/kHx17QNk8z

— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) August 8, 2023