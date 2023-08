Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης του «Εξορκιστή» αλλά και του « Ανθρώπου από τη Γαλλία», Γουίλιαμ Φρίντκιν.

Ο θάνατός του στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Τσάπμαν, Στίβεν Γκάλογουεϊ, φίλο της συζύγου του Φρίντκιν, Σέρι Λάνσινγκ.

Aww man…a true cinematic master whose influence will continue to extend forever. So long, William Friedkin pic.twitter.com/sXppoS0FVK

— Elijah Wood (@elijahwood) August 7, 2023