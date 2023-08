Πέντε αγόρια και ο πατέρας τους έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε κατοικία στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η μητέρα των αγοριών ξέφυγε σώα από την ιδιοκτησία στο Ράσελ Άιλαντ, μια μικρή κοινότητα περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπρίσμπεϊν, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ματ Κέλι.

«Αυτή τη στιγμή είναι συναισθηματικά τρομερά συγκλονισμένη», είπε ο Κέλι στους δημοσιογράφους στη γειτονική πόλη Ρέντλαντ Μπέι, προσθέτοντας πως «η γυναίκα έχασε ολόκληρη την οικογένειά της».

«Είναι αληθινά τραγικό», δήλωσε.

