Ένα ρυμουλκό βυθίστηκε στο Κανάλι του Σουέζ αφού συγκρούστηκε με ένα υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος του πρώτου σκάφους, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του.

Το τάνκερ Chinagas Legend έχει δέσει στο Πορτ Σάιντ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το δυστύχημα, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης της διώρυγας, Οσάμα Ράμπι. Δύο πηγές των τοπικών αρχών είπαν ότι το Chinagas Legend δεν έχει πάθει το παραμικρό, είναι αξιόπλοο και έχει αγκυροβολήσει στο Πορτ Σάιντ.

Ο Σαγιέντ Μούσα, το μέλος του πληρώματος του ρυμουλκού που σκοτώθηκε, ήταν μηχανικός από το Πορτ Σάιντ.

#SuezCanal incident: Tugboat Fahd sinks after colliding with Hong Kong LPG tanker Chinagas Legend, which was heading south on journey from Singapore to USA.

Rescue ops in progress. Tanker awaits clearance at Port Said.

Track activity in Suez in real-time via #MarineTraffic pic.twitter.com/Q9QzauGHzY

— MarineTraffic (@MarineTraffic) August 5, 2023