Το μηχανοστάσιο του ρωσικού δεξαμενοπλοίου SIG υπέστη ζημιές κοντά στην Κριμαία ως αποτέλεσμα επίθεσης από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (θαλάσσιο drone), ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών.

«Στο δεξαμενόπλοιο SIG … δημιουργήθηκε μια τρύπα στο μηχανοστάσιο κοντά στην ίσαλο γραμμή στη δεξιά πλευρά του, ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές ενδείξεις, επίθεσης από θαλάσσιο drone», ανέφερε η υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων Telegram.

Ακόμα οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι ενώ έχει εισχωρήσει νερό το πλοίο δεν έχει βυθιστεί ενώ σημειώνουν ότι δεν τραυματίστηκε κανείς από το πλήρωμα.

Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν μέσω Telegram πως ακούστηκαν τρεις εκρήξεις κοντά στη γέφυρα. Ρωσικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα, ενώ τα φώτα στη γέφυρα έσβησαν και έκλεισε για την κίνηση των αυτοκινήτων.

Pic of the interior of the Russian tanker which was in the area of ​​the #CrimeanBridge tonight#BlackSea #CrimeaBridge #Crimea #UkraineWar #Ukraine #Russia #UkraineRussianWar #UkraineRussiaWar️ #Poutine #Zelensky #AFU #SBU pic.twitter.com/mCpsuVOWy9

