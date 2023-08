Κατάθεση ψυχής από τον Κώστα Καββαθά. Ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ίδιος, έχοντας λάβει πολλά μηνύματα από τον κόσμο, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους «απουσιάζει» τους τελευταίους μήνες από τα κοινά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Τα νεότερα για την υγεία του Σπύρου Φωκά - Το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Όπως αποκάλυψε, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τον έχουν καθηλώσει. Υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά, έπαθε εγκεφαλίτιδα, κόλλησε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πλέον βαδίζει με «Πι».

Συγκλονίζουν όσα έγραψε στην ανάρτησή του:

«Ρωτάτε (ακόμα) τι έπαθα και «χάθηκα» επτά μήνες. Τα πάντα! Από επέμβαση στην καρδιά (mitral cop στο Ωνάσειο) ως εγκεφαλίτιδα (με 2% πιθανότητα επιβίωσης), δύο άγριες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, Covid και πλήρη απώλεια κινητικότητας. Όλα αυτά και άλλα που δεν ενδιαφέρουν με διέλυσαν. Βαδίζω με Π, κάνω φ/θεραπεία κι ονειρεύομαι πως η ζωή μου δεν πήγε χαμένη. Όμως πήγε!

Το λέω στον γάτο μου στον Λάκη αλλά δεν φαίνεται να καταλαβαίνει. Ετοιμάζω βαλίτσες όπως λένε για το «τελευταίο της ζωής μου ταξίδειον» ευχαριστώντας όσους συμπαραστάθηκαν. Κρίμα όμως να πεθαίνεις μόνος – προφανώς πληρώνοντας για το κακό που έχεις κάνει στους ανθρώπους Strange are the ways of the Lord eh?».

Η ανάρτησή του

Ποιος είναι ο Κώστας Καββαθάς

Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1939 στην Αθήνα. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στις γειτονιές της πρωτεύουσας, σε μια εποχή που οι Γερμανοί κατακτητές και μετέπειτα τα Δεκεμβριανά και ο Εμφύλιος έκαναν τη ζωή δύσκολη και την καθημερινότητα σκληρή.

Τελείωσε το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και το 1957 εκπαιδεύτηκε στο Αεραθλητικό Κέντρο Τριπόλεως, όπου και έβγαλε άδεια χειριστή ανεμόπτερου. Κατόπιν, την περίοδο 1958 – 1960, φοίτησε στο London Northern Polytechnic για την ειδικότητα του μηχανολόγου, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του.

Αν και η δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1959 στο περιοδικό Ταχύτης, δεν συνεχίστηκε παρά μόνο από το 1963 και μετά, οπότε και ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία.

Από το 1963 και για τρία χρόνια, διατήρησε τη στήλη του αυτοκινήτου στην εφημερίδα Μεσημβρινή.

Το 1966 δούλεψε στο εβδομαδιαίο περιοδικό επικαιρότητας Άλφα. Λίγο αργότερα έκανε την πρώτη του προσπάθεια να εκδώσει δικό του περιοδικό, μαζί με το Γιάννη Μπαρδόπουλο, το Τροχοί & Δρόμοι, η οποία όμως διακόπηκε λίγο πριν το τυπογραφείο.

Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το Νέο Αυτοκίνητο, εντάχθηκε στο επιτελείο του περιοδικού Αuto Eξπρές, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1967. Σύντομα ανέλαβε εκεί και τη θέση του αρχισυντάκτη.

Τον Οκτώβριο του 1970, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Σοφία τους 4Τροχούς.

Αρθρογράφησε επίσης στο εβδομαδιαίο περιοδικό Επίκαιρα ενώ άρθρα του δημοσιεύτηκαν επίσης στις εφημερίδες Το Βήμα από το 1991 έως το 1998, στην Καθημερινή από το 1999 και για μικρό χρονικό διάστημα, και στο Πρώτο Θέμα από το πρώτο φύλλο έως και το 2012.

Παράλληλα, συμμετείχε στους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου της εποχής (5 συμμετοχές σε Ράλλυ Ακρόπολις), ενώ παράλληλα συμμετείχε σε δεξιοτεχνίες, αναβάσεις, σιρκουί και άλλα ράλλυ, οδηγώντας Peugeot 204 και ΝSU 1200 TT με το ψευδώνυμο Πηλέας.