Μάχη με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome) συνεχίζει να δίνει η Σελίν Ντιόν.

Η διάσημη τραγουδίστρια τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με την ανίατη ασθένεια, η οποία τη δυσκολεύει πολύ στην καθημερινότητά της.

Η αδερφή της, Κλοντέτ, μίλησε στην εφημερίδα «Le Journal de Montreal» για την υγεία της και αποκάλυψε ότι η Σελίν Ντιόν έχει την βοήθεια της επίσης αδερφής της, Λίντα ενώ συνεργάζεται στενά με ερευνητές που ειδικεύονται στη σπάνια πάθηση.

«Δεν μπορούμε να βρούμε κανένα φάρμακο που να λειτουργεί, αλλά το να έχουμε ελπίδα είναι σημαντικό. Ειλικρινά πιστεύω ότι χρειάζεται κυρίως ξεκούραση. Πάντα προσπαθεί να είναι η καλύτερη και να βρίσκεται στην κορυφή. Κάποια στιγμή, η καρδιά και το σώμα σου προσπαθούν να σου πουν κάτι. Είναι σημαντικό να το ακούσετε», δήλωσε.

Το σύνδρομο Stiff Person, είναι μια διαταραχή του νευρικού συστήματος που οδηγεί σε μυϊκή δυσκαμψία και επηρεάζει μόνο έναν στα ένα εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Η Κλοντέτ σημείωσε επίσης ότι η Σελίν «ακούει όσο το δυνατόν περισσότερο τους κορυφαίους ερευνητές στον τομέα αυτής της σπάνιας ασθένειας» και η οικογένεια «δεν χάνει την ελπίδα της ότι μια μέρα η τραγουδίστρια θα επιστρέψει στη σκηνή».

«Η ερμηνεία της είναι έμφυτη, είναι πειθαρχημένη σε κάθε τομέα της ζωής της», συμπλήρωσε.

«Όταν τηλεφωνώ στη Σελίν και είναι απασχολημένη, μιλάω στην αδερφή μου τη Λίντα που μένει μαζί της και μου λέει ότι εργάζεται σκληρά», κατέληξε η ίδια.

