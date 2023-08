Ο φυλακισμένος πολιτικός της αντιπολίτευσης στην Ρωσία, Αλεξέι Ναβάλνι, καταδικάστηκε την Παρασκευή σε επιπλέον 19 χρόνια κάθειρξης, σε μια ποινική υπόθεση για την οποία ο ίδιος και οι υποστηρικτές του είπαν ότι ήταν κατασκευασμένη, για να τον κρατήσουν στην φυλακή και εκτός πολιτικής για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο 47χρονος Ναβάλνι, ο πιο σφοδρός επικριτής του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίει ήδη ποινές συνολικής διάρκειας 11,6 ετών για απάτη και άλλες κατηγορίες που, όπως υποστηρίζει, είναι επίσης ψεύτικες. Το πολιτικό του κίνημα έχει τεθεί εκτός νόμου και έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστικό».

Το δικαστήριο της αποικίας κρατουμένων IK-6 στο Μελέχοβο, περίπου 235 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, όπου εκτίει τις ποινές του, τον δίκασε σήμερα για έξι ξεχωριστές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η υποκίνηση και η χρηματοδότηση εξτρεμιστικής δραστηριότητας και η σύσταση εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Το κύκλωμα μετάδοσης της δίκης από το χώρο του δικαστηρίου ήταν τόσο κακής ποιότητας που ήταν πρακτικά αδύνατο να καταλάβει κανείς τι έλεγε ο δικαστής.

Η ομάδα του Ναβάλνι δήλωσε ότι ο δικαστής πρόσθεσε 19 χρόνια στις ποινές που του έχουν ήδη επιβληθεί, με βάση τις νέες κατηγορίες. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει από το δικαστήριο να του επιδικάσει άλλα 20 χρόνια φυλάκισης σε αποικία κρατουμένων.

Ντυμένος με τη σκούρα στολή της φυλακής και πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο Ναβάλνι χαμογελούσε μερικές φορές καθώς άκουγε τον δικαστή.

Σε μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια μέρα νωρίτερα, ο Ναβάλνι είχε προβλέψει ότι θα του επιβληθεί μακρά ποινή φυλάκισης, αλλά είχε πει ότι αυτό δεν έχει σημασία, επειδή απειλείται επίσης με ξεχωριστές κατηγορίες για τρομοκρατία που θα μπορούσαν να του προσθέσουν άλλη μια δεκαετία.

Ο Ναβάλνι είχε πει ότι ο σκοπός αυτής της επιπρόσθετης φυλάκισής του ήταν να τρομάξει τους Ρώσους, αλλά ο ίδιος τους είχε παροτρύνει να μην αφήσουν να συμβεί αυτό και να σκεφτούν καλά πώς θα αντισταθούν καλύτερα στους «κακοποιούς και τους κλέφτες στο Κρεμλίνο».

1/21 The sentence will be read in twenty-four hours and I want to say several words before it’s read. I just want to put several figures in a context.

— Alexey Navalny (@navalny) August 3, 2023