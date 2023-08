Πολλοί ονειρεύονται να γίνουν πετυχημένοι, και βέβαια, πλούσιοι ηθοποιοί, αλλά οι φιλοδοξίες αυτές μπορεί να φαίνονται εξωπραγματικές για τους περισσότερους από εμάς, αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν φτάσει στην κορυφή της ελίτ του Χόλιγουντ ή του διεθνούς κινηματογραφικού στερεώματος. Είτε πρόκειται απλώς για απολαβές από την υποκριτική είτε για συνδυασμό παραγωγής, σκηνοθεσίας ή άλλων εγχειρημάτων στο χώρο του θεάματος, πολλοί από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς είναι πολυεκατομμυριούχοι ή ακόμη και δισεκατομμυριούχοι.

Ποιος είναι ο πλουσιότερος ηθοποιός στον κόσμο;

Αν και η κατάταξη ποικίλλει από χρόνο σε χρόνο, εδώ είναι οι 10 πλουσιότεροι ηθοποιοί στον κόσμο σήμερα σε φθίνουσα σειρά.

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Καθαρή περιουσία: 450 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 75

Διάσημος για τις ταινίες: “Terminator”, “Predator”, “Commando”, “True Lies”, “Last Action Hero”

Ίσως είναι ο ηθοποιός οι ατάκες του οποίου αναφέρονται περισσότερο. Πριν γίνει κυβερνήτης της Καλιφόρνια, αυτός ο Αυστριακός bodybuilder έβγαλε μια σειρά από δημοφιλέστατες ταινίες δράσης, κυρίως μεταξύ της δεκαετία του 1980 και της δεκαετίας του 1990. Ο ανταγωνιστής του στη δράση – και περιστασιακά συμπρωταγωνιστής του – Σιλβέστερ Σταλόνε αξίζει μόλις 400 εκατομμύρια δολάρια, επομένως ο «Governator», όπως τον αποκαλούν οι πιστοί φαν, έχει επί του παρόντος μια ελαφρώς μεγαλύτερη ευελιξία στο box office.

Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Καθαρή περιουσία: 500 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 79

Διάσημος για τις ταινίες: “Taxi Driver”,“Raging Bull”, “Cape Fear”, “The Godfather, “Meet the Parents”

Υπάρχουν ηθοποιοί και υπάρχουν ινδάλματα, και αν μιλάμε για τον κύριο Ντε Νίρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το δεύτερο. Ο κατάλογος της φιλμογραφίας και των υποψηφιοτήτων του είναι τόσο μακρύς και ξεχωριστός όσο και η καριέρα του, οπότε αν και δεν είναι ο πλουσιότερος, είναι ίσως από τους πλέον εμβληματικούς ηθοποιούς που κόσμησαν τις απανταχού οθόνες.

Τζορτζ Κλούνεϊ

Καθαρή περιουσία: 500 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 61

Διάσημος για τις ταινίες: “Ocean’s Eleven”, “Up in the Air”, “Michael Clayton”, “Good Night and Good Luck”, “O Brother, Where Art Thou?”

Αυτός ο σταρ κινηματογράφου και τηλεόρασης αποπνέει κάτι από την εικόνα λιτότητας, δροσιάς και γοητείας του κλασικού Χόλιγουντ. Αν και ακόμη εν ενεργεία, ο Κλούνεϊ είναι επίσης συνιδρυτής της δημοφιλής αμερικανικής εταιρείας τεκίλας Casamigos.

Τζάκι Τσαν

Καθαρή περιουσία: 520 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 68

Διάσημος για τις ταινίες: “Rush Hour”, “Police Story”, “Kung Fu Panda”, “Shanghai Knights”, “Rush Hour”

Ο Τσαν δεν είναι απλά ένα από τα «βαριά» ονόματα του Χόλιγουντ, αλλά ταυτόχρονα αυτή παγκόσμια φυσιογνωμία απ’ το Χονγκ Κονγκ είναι παγκοσμίως γνωστή για την ικανότητά του στον κινηματογράφο και τις πολεμικές τέχνες. Όχι μόνο έπαιξε, έγραψε, σκηνοθέτησε και παρήγαγε ένα σωρό πετυχημένες ταινίες, αλλά ερμηνεύει επίσης με μαεστρία τα δικά του ακροβατικά. Αυτό φαίνεται ότι έχει αποδώσει, σε χρήμα και δημοτικότητα.

Σαχ Ρουχ Χαν

Καθαρή περιουσία: 600 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 57

Διάσημος για τις ταινίες: “My Name Is Khan”, “Devdas”, “Jab Tak Hai Jaan”, “Don 2”, “Brahmāstra”

Αν και σχεδόν άγνωστος στη χώρα μας, συχνά αναφέρεται ως ο βασιλιάς του Bollywood, ο Χαν είναι γνωστός για την ηθοποιία, τη συγγραφή, την παραγωγή και την τηλεοπτική του προσωπικότητα. Ο Χαν έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 80 ταινίες του Bollywood.

Τομ Κρουζ

Καθαρή περιουσία: 620 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 60

Διάσημος για τις ταινίες: “Top Gun”. “Cocktail”, “Jerry McGuire”, “Mission Impossible”, “Born on the Fourth of July”

Δεν έχει υπάρξει ρεκόρ εισιτηρίων που να μην έχει σπάσει ο Κρουζ. Παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη, καθώς και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούςα. Εάν μια ταινία έχει το όνομα του, δεν είναι καθόλου «επικίνδυνη αποστολή» όσο είναι εγγύηση για μπόλικο χρήμα στα ταμεία.

Ντουέιν Τζόνσον

Καθαρή περιουσία: 800 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 50

Διάσημος για τις ταινίες: “Jumanji”, “Black Adam”, “Moana”, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “WWE Raw”

Ο The Rock, όπως είναι γνωστός στο φιλοθεάμον αμερικανικό κοινό λόγω σωματικής διάπλασης Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ό,τι σερβίρει ο Τζόνσον φαίνεται να έχει εκπληκτικά αποτελέσματα στο box office. Είτε πρόκειται για πάλη είτε για υποκριτική, ο Τζόνσον έχει εκατομμύρια θαυμαστές που εμφανίζονται πάντα ομαδικά για να δουν την επόμενη πρεμιέρα του.

Τάιλερ Πέρι

Καθαρή περιουσία: 800 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 53

Διάσημος για τις ταινίες: “Madea’s Family Reunion”, “Gone Girl”, “Madea Goes to Jail”, “Diary of a Mad Black Woman”, “Don’t Look Up”

Γνωστός για την παραγωγή των θεατρικών του παραστάσεων σε κινηματογραφικές παραγωγές, ο Πέρι μπορεί να είναι ένας από τους πλουσιότερους ηθοποιούς στον κόσμο, αλλά είναι επίσης ένας από τους πιο διάσημους παραγωγούς. Μόνο η εταιρεία παραγωγής του τον έχει προσγειώσει στη λίστα των Times με τους 100 πλέον επιδραστικούς ανθρώπους.

Τζέρι Σάινφελντ

Καθαρή περιουσία: 950 εκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 68

Διάσημος για τις ταινίες- παραγωγές: “Seinfeld”, “Bee Movie”, “Comedians in Cars Getting Coffee”, “Curb Your Enthusiasm”

Όχι μόνο ένας από τους πλουσιότερους ηθοποιούς στον κόσμο, αλλά μακράν ο πλουσιότερος κωμικός, ο Σάινφελντ ξεκίνησε ως stand-up κωμικός επί σκηνής. Ο Σάινφελντ μετέτρεψε το υλικό του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές κωμικές σειρές όλων των εποχών.

Τζέιμι Γκερτζ

Καθαρή περιουσία: 3 δισεκατομμύρια δολάρια

Ηλικία: 57

Διάσημη για τις ταινίες: “The Lost Boys”, “Twister”, “Still Standing”, “I Want You Back”, “Sixteen Candles”

Αν και το αστέρι της πρωτοέλαμψε τη δεκαετία του 1980, μπορεί να σας εκπλήξει να βρείτε την Γκερτζ στην κορυφή αυτής της λίστας. Γνωστή για την υποκριτική, την παραγωγή, τη φιλανθρωπία αλλά και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Γκερτζ είναι μια από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο και επίσης η μόνη γυναίκα σε αυτή τη λίστα. Αυτή, μαζί με τον σύζυγό της Άντονι Ρέσλερ, είναι επίσης ιδιοκτήτης των Atlanta Hawks του NBA.

Η συνέχεια επί της οθόνης…

Μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι ηθοποιοί — οι πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί είναι πολυεκατομμυριούχοι ή δισεκατομμυριούχοι. Φαίνεται ότι η λάμψη και η αίγλη της μεγάλης οθόνης είναι κάτι περισσότερο από εφέ και κόλπα, είναι επίσης γεννήτριες οικονομικής ισχύος.