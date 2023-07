Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα της Παρασκευής σε χώρο απορριμμάτων στο Τσάμπίνο, κοντά στο δεύτερο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού να είναι ορατό ακόμα και από την πόλη της Ρώμης.

#Roma , 6 squadre dei #vigilidelfuoco impegnati dalle ore 8:45 a Ciampino per l’ #incendio in un sito per la raccolta dei rifiuti. Operazioni di spegnimento in corso, anche con mezzi aeroportuali in grado di erogare grandi quantità di estinguente sulle fiamme [ #29luglio 10:00] pic.twitter.com/wKRT1EdrgO

Η δήμαρχος του Τσαμπίνο ζήτησε από τους κατοίκους, για προληπτικούς λόγους, να κρατήσουν τα παράθυρα των σπιτιών κλειστά. Παρόλο το μαύρο σύννεφο καπνού που έχει δημιουργηθεί οι πυροσβέστες θεωρούν ότι, πριν το βράδυ, θα έχουν καταφέρει να σβήσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με τις Αρχές αυτοί τη στιγμή οι άνεμοι πνέουν με δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά με καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις, εξαιτίας του καπνού.

Παράλληλα έχουν σταματήσει δρομολόγια τρένων.

Σύμφωνα με το roma.repubblica.it, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

#Roma , ricognizione aerea con l’elicottero dei #vigilidelfuoco Drago VF156 sulla zona di Ciampino dove è in corso un intervento per #incendio rifiuti [ #29luglio 10:45] pic.twitter.com/PDzC8HUv8i

Στην κατάσβεση της φωτιάς η οποία συνεχίζεται συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Firefighters battle to extinguish a fire broken out at a landfill site near Rome’s Ciampino airport. Watch for more#Rome #CiampinoAirport #Fire #Firefighters pic.twitter.com/u8BQw3n2Pc

— News18 (@CNNnews18) July 29, 2023