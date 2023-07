Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο πυροσβέστες, όταν ένας γερανός έπιασε φωτιά και στη συνέχεια κατέρρευσε σε γειτονικό κτίριο στη Νέα Υόρκη το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο γερανός λειτουργούσε στην 10η λεωφόρο – ένα υπό κατασκευή, κενό κτίριο κοντά στο Χάντσον Γιάρντς, μεταξύ της Δυτικής 41ης και 42ης Οδού- όταν έπιασε ξαφνικά φωτιά γύρω στις 7:30 π.μ.

Το επάνω τμήμα κατέρρευσε, χτυπώντας ένα κτίριο απέναντι από το δρόμο πριν πέσει κάτω στο έδαφος.

View this post on Instagram

«Βλέπετε τα συντρίμμια στο δρόμο, αυτό θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο. Ήμασταν τυχεροί που δεν ήταν μια πολυάσχολη ώρα της ημέρας», είπε ο δήμαρχος Άνταμς στους δημοσιογράφους.

Πεζοί έτρεχαν και διερχόμενα αυτοκίνητα κόρναραν στα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση, όπως δείχνει το βίντεο.

Ως αποτέλεσμα, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς όχι σοβαρά, ενώ τουλάχιστον τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/AvzlymMEtp

— FDNY (@FDNY) July 26, 2023