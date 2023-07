Παιδί σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην πόλη Καλκίλγια της Δυτικής Οχθης, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες στη λακωνική ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το παιδί είναι 14 ετών ενώ αναρτήσεις στο Twitter, όπου παρατίθεται η φωτογραφία του (επάνω και κάτω), αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Fares Abu Samra.

He is the child no. 31 killed this year by Israel pic.twitter.com/6nqzbBQLPg

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ξέσπασαν συγκρούσεις όταν ισραηλινές δυνάμεις επέδραμαν σε συνοικία στην Καλκίλγια.

Η βία στη Δυτική Οχθη έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους 15 μήνες, με αλλεπάλληλες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, εφόδους εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά, αντιισραηλινές επιθέσεις.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ισραηλινό στρατιωτικό όχημα εμποδίζει ασθενοφόρα να μεταβούν σε περιοχή όπου οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προκαλέσει θύματα.

A WAR CRIME: An Israeli army jeep blocks two ambulance vehicles from saving lives during the ongoing Israeli raid into Al-Ein Refugee Camp in the city of Nablus, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/WE4qZlba3K

— Quds News Network (@QudsNen) July 26, 2023