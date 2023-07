Νεκροί εντοπίστηκαν δύο από τους τέσσερις αγνοούμενους στη Νέα Σκωτία, μετά τις πλημμύρες που σάρωσαν το Σάββατο περιοχές της καναδικής επαρχίας (φωτογραφία, επάνω, Darren Calabrese/The Canadian Press/AP).

«Χάθηκαν στις πλημμύρες»

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε νεκρός 52χρονος αγνοούμενος, του οποίου το αυτοκίνητο είχε εντοπιστεί πλημμυρισμένο, ενώ το δεύτερο θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν στις πλημμύρες», είπε ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Σκωτίας, Τιμ Χιούστον, διευκρινίζοντας ότι ο δεύτερος νεκρός είναι ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων που αναζητούσαν οι αρχές στην περιοχή του Χάλιφαξ.

Canada’s East Coast province of Nova Scotia began cleaning up after torrential rainfall caused devastating floods, while the search continued for four people including two children who went missing during the deluge https://t.co/kHaLgKWzHp pic.twitter.com/chtQhy8C1a — Reuters (@Reuters) July 24, 2023

Λόγω της καταιγίδας που ξεκίνησε την Παρασκευή, ορισμένες περιοχές δέχθηκαν τόση βροχή όση πέφτει συνήθως σε διάστημα τριών μηνών, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι.

Οι ορμητικοί χείμαρροι που σχηματίστηκαν πλημμύρισαν δρόμους και κτίρια, κατέστρεψαν γέφυρες και μια σιδηροδρομική γραμμή στο Χάλιφαξ, το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι του Καναδά.

#CANADAUNDERATTACK HAARP. 5G. Weather modification intel:#BREAKING Nova Scotia floods cause ‘unimaginable’ damage; four people are missing.#NovaScotia | #Canada The heaviest rain to hit the Atlantic Canadian province of Nova Scotia in more than 50 years triggered floods,… pic.twitter.com/o6Fuzgwfc1 — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) July 23, 2023

Επλήγησαν υποδομές

Ο καναδικός οργανισμός σιδηροδρόμων (CN) έχει αποκαταστήσει μεγάλο μέρος των υποδομών που επλήγησαν, αλλά ορισμένες εργασίες θα καθυστερήσουν έως ότου υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων σε ορισμένα σημεία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του CN Σκοτ Μπράουν.

Ο οργανισμός λιμένα Χάλιφαξ καταβάλλει προσπάθειες για τη διαχείριση των αποθηκευμένων φορτίων.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας Λέιν Φέργκιουσον είπε ότι το 60% των φορτίων διακινούνται σιδηροδρομικώς από το λιμάνι του Χάλιφαξ, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη ή στη νοτιοανατολική Ασία και προορίζονται για μεγάλα αστικά κέντρα στον ανατολικό Καναδά και στις μεσοδυτικές αμερικανικές πολιτείες.

Two people dead after Canada Atlantic floods, two missing – officials https://t.co/oYsmICmrlU pic.twitter.com/cmI3euCESS — Reuters (@Reuters) July 24, 2023

Πηγή: ΑΠΕ