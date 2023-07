Η φωτιά στη Ρόδο που καίει από την Τρίτη (18/7), και συνεχίζει να μαίνεται εκτός ελέγχου, κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της.

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, συνεχίζουν να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πολλές αναζωπυρώσεις κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Οι κάτοικοι του νησιού θέλοντας να προσφέρουν ό,τι μπορούν στους τουρίστες που αναγκάστηκαν να διακόψουν άμεσα τις διακοπές τους και να απομακρυνθούν από τα ξενοδοχεία τους έχουν διαθέσει στέγη, τροφή και νερό σε όσους δοκιμάζονται από την φωτιά.

Κάποιοι επέστρεψαν ήδη στις χώρες του ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουν στην Ρόδο. Πολλοί από τουρίστες που βρίσκονταν στη χώρα μας ήταν από την Βρετανία.

Πρώτο τρεντ η λέξη #Rhodes

Έτσι, όταν επέστρεψαν μίλησαν για την εμπειρία τους στα βρετανικά μέσα, ευχαριστώντας κυρίως τους κατοίκους και λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ήρωες.

Πολλοί τουρίστες επέλεξαν το Twitter προκειμένου να δηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους, κάνοντας έτσι τη λέξη #Rhodes πρώτο τρεντ στο βρετανικό Twitter.

Συγκεκριμένα, οι τουρίστες που βρέθηκαν στην Ρόδο την περίοδο των πυρκαγιών θέλησαν να υμνήσουν τη φιλοξενία και την καλοσύνη των ντόπιων του νησιού που τους βοήθησαν.

«Όλα αυτά παρέχονται από ντόπιους, τοπικά εστιατόρια και επιχειρήσεις στην Αφάντου, #Rhodes #rhodesfire. Ευγνώμων, χωρίς λόγια. Ευχαριστώ», αναφέρει ένα tweet.

All this provided by local people, local restaurants and businesses in #Afantou, #Rhodes #rhodesfire. Grateful beyond words. Thank you. pic.twitter.com/HlEvuz7YR5 — Muzzy Bee (@muzzybee123) July 23, 2023

«Εκκενώσαμε τον οικισμό Αφάντου και οι ντόπιοι μας έδωσαν φαγητό, ποτά, παιχνίδια και πάνες για τα παιδιά, και μας βοήθησαν να βρούμε ταξί/λεωφορείο για τα ξενοδοχεία μας, καθώς οι ταξιδιωτικές εταιρείες ήταν απούσες».

Leaving #Rhodes where we had an amazing time. We were evacuated to #Afantou & the villagers gave us food,drink,toys&nappies for kids, they were amazing. The middle lady tirelessly sorted taxis/buses to take us back to hotels in the absence of the holiday companies! So #grateful🙏 pic.twitter.com/EI2Q12afLl — Jamie McMahon🌻 (@jamiemac72) July 24, 2023

«Δύο καταπληκτικοί ντόπιοι που προσφέρθηκαν ευγενικά να μας μεταφέρουν βόρεια του νησιού στην ασφάλεια! Θα τους είμαστε για πάντα ευγνώμονες. Παρά αυτά που περνούν, ήθελαν να μας βοηθήσουν #rhodesfire #rhodes», ανέφερε ένα ακόμη tweet.

Two amazing locals who have very kindly offered to take us north of the island to safety! Will forever be grateful to them, despite everything they’re going through they still want to help us #rhodesfire #rhodes pic.twitter.com/oBAFKQ5Dvo — Abi Davies (@abidaviesx) July 23, 2023

Ένα άλλο ζευγάρι που βρίσκονταν για το ταξίδι του μέλιτος στη Ρόδο μαζί με τον γιο τους είπαν τα εξής:

«Ο ελληνικός λαός ήταν απίστευτος. Είναι τόσο ευγενικοί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σπίτι μιας κυρίας (τελείως άγνωστης), ώστε ο Ότις να κοιμηθεί στο δωμάτιο της κόρης της».

Greek people despite the unbelievable things happening in their island with the wildfires, helping tourists with opening their homes for them to sleep and take a bath. This is the Greek heart ♥️🙏🏽 #Rhodes #Ροδοςπυρκαγιά #rhodeswildfires #Greece #BBC pic.twitter.com/WRMpOdhcUa — X-MAN (@ploutonios89) July 23, 2023

Τουρίστες μιλούν στο BBC

Μιλώντας στο BBC, μία οικογένεια Βρετανών ανέφερε πως το γεγονός πως κάποιοι ντόπιοι τους φιλοξένησαν στο σπίτι τους, τους έκανε να «αποκαταστήσουν τη πίστη τους στην ανθρώπινη καλοσύνη».

Συγκεκριμένα η Caryn Savazzi δήλωσε πως ορισμένοι εθελοντές προσέφεραν ακόμη και αγκαλιές στους ταλαιπωρημένους τουρίστες που έφταναν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, καθώς και ότι τους παρείχαν φαγητό, καταφύγιο και νερό.

Είπε ότι η ίδια, ο σύζυγός της και οι δύο μικροί γιοι της ετοιμάζονταν να κοιμηθούν στο πάτωμα ενός σχολείου, όταν ένας εθελοντής ήρθε να ρωτήσει αν υπήρχε κάποια τετραμελής οικογένεια μεταξύ εκείνων που να θέλουν καταφύγιο.

Η ίδια δήλωσε στο BBC: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω… Ο σύζυγός μου σήκωσε το χέρι του ψηλά. Ήμασταν η μόνη τετραμελής οικογένεια εκεί. Ο εθελοντής είπε ότι μια τοπική οικογένεια είχε χώρο για εμάς στο σπίτι της. Τώρα μένουμε μαζί τους κοντά στη Ρόδο. Ένας άντρας μας πήγε πίσω στο σπίτι του, όπου η γυναίκα του ήταν ακόμα ξύπνια στις 2.30 π.μ., φτιάχνοντας τον καναπέ για εμάς ώστε να μπορέσουμε να κοιμηθούμε».

«Οι ντόπιοι Έλληνες ήταν απολύτως καταπληκτικοί»

Μια άλλη γυναίκα από το Ντέβον που επέστρεψε με ασφάλεια από τη Ρόδο δήλωσε ότι οι ντόπιοι κάνουν «καταπληκτική δουλειά» και είναι «απίστευτα συμπονετικοί» με τους τουρίστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις πυρκαγιές.

Ένα ζευγάρι από τη Βόρεια Ιρλανδία που έκανε διακοπές στη Ρόδο περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία της εκκένωσης από το ξενοδοχείο του, το οποίο απειλήθηκε από πυρκαγιά. Η Bridget Davidson και ο σύζυγός της Robert διέφυγαν από τις φλόγες με τα πόδια.

Είπαν ότι το προσωπικό του ξενοδοχείου τους έδωσε βρεγμένες πετσέτες με νερό καθώς απομακρύνονταν από το ξενοδοχείο.

«Ένας πολύ, πολύ καλός ιδιοκτήτης ξενοδοχείου μας λυπήθηκε όταν φτάσαμε με πλοίο σήμερα το πρωί και μας έδωσε ένα δωμάτιο – χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Οι ντόπιοι Έλληνες ήταν απολύτως καταπληκτικοί».

«Οι άνθρωποι εδώ είναι ήρωες»

Επιπλέον, η ανταποκρίτρια του BBC στη Ρόδο, Άζαντεχ Μοσίρι, μετέδωσε πως ένας τουρίστας με δάκρυα στα μάτια είπε:

«Παρακαλώ, πείτε σε όλους ότι οι άνθρωποι εδώ είναι ήρωες. Είναι ήρωες».

Η ίδια έγραψε:

«Το προσωπικό του αεροδρομίου έχει στήσει έναν σταθμό διανομής τροφίμων που γεμίζει τακτικά με νερό, ζεστό φαγητό, μπισκότα και φυστικοβούτυρο. Προμηθεύουν ακόμη και σερβιέτες για οικογένειες που χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο. Ακούω έναν εργαζόμενο του αεροδρομίου να λέει σε έναν τουρίστα: »Όποτε χρειάζεστε, είναι εδώ. Καθώς περνάμε τη μέρα μας στο αεροδρόμιο, κάνοντας ρεπορτάζ για τις πτήσεις επαναπατρισμού, οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου της Ρόδου μας εκπλήσσουν με καρέκλες, λέγοντάς μας ότι έτσι θα είμαστε πιο άνετα, ενώ ένας καταστηματάρχης του αεροδρομίου ανεβοκατεβαίνει στον όροφο των αναχωρήσεων, προσφέροντας στους τουρίστες περισσότερο νερό».