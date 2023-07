Στα 72 του χρόνια ο Ρίτσαρντ Μπράνσον αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους επιχειρηματίες του πλανήτη και το όνομά του φιγουράρει εδώ και δεκαετίες στα πιο «πιπεράτα» πρωτοσέλιδα, εξαιτίας των επιχειρηματικών και προσωπικών περιπετειών του. Κάποιες φορές ωστόσο συνδυάζει και τις δύο όπως όταν πέταξε στα όρια της ατμόσφαιρας με τη δική του διαστημική εταιρεία πριν από πρόσωπα όπως ο Τζεφ Μπέζος ή ο Έλον Μασκ.

Ο Βρετανός μεγιστάνας κατάφερε να κερδίσει την κούρσα κατάκτησης του διαστήματος, παρόλο που τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια της περιουσίας του σύμφωνα με τη λίστα του Forbes απέχουν έτη φωτός από τους ανταγωνιστές του.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο γεννημένος στο Λονδίνο Ρίτσαρντ Μπράνσον γνωρίζει πώς να ανταγωνίζεται αλλά και να κερδίζει την προσοχή των μίντια. Μάλιστα έχοντας μόλις ανοίξει στο πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα, ο μεγιστάνας δεν διστάζει να κοιτάξει για ακόμα μία φορά μακριά και για το πώς οραματίζεται τον κόσμο σε 50 χρόνια, όντας βέβαιος πως θα υπάρχει τουρισμός στη Σελήνη.

Μάλιστα διοργάνωσε ένα πάρτι εγκαινίων με πολλούς καλεσμένους ανάμεσά τους και πολλά ειδησεογραφικά μέσα με τον ίδιο να δίνει μία συνέντευξη στην εφημερίδα EL PAÍS, σχετικά με τον τουρισμό, τον τομέα δηλαδή στον οποίο ανήκουν οι περισσότερες από τις εταιρείες που έχει στην κατοχή του.

Ο Μπράνσον μίλησε για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που βλέπει μπροστά του, «σε 50 χρόνια πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα αναζητούν ακόμα για καταλύματα διακοπών στην άγρια φύση», εκτιμά και όπως πιστεύει «ο κόσμος δυστυχώς θα χτίζεται όλο και περισσότερο και η μεγάλη πρόκληση είναι να βεβαιωθούμε ότι θα μοιάζει παρόμοιος με σήμερα».

Ο μεγιστάνας ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα ιδρύοντας τη Virgin Records το 1972, τα κεφάλαια της οποίας πούλησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο, το brand «Virgin» παρέμεινε το ίδιο, αλλά και συνδέεται με μία σειρά από επιχειρήσεις, από γυμναστήρια έως εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με τα ακίνητα που συνδέονται με τον τουρισμό να ξεχωρίζουν.

Η αυτοκρατορία του περιλαμβάνει δύο αεροπορικές, μία εταιρεία κρουαζιερόπλοιων και αρκετά ξενοδοχεία. Το 2021, η Virgin Group είχε κέρδη σχεδόν 150 εκατομμύρια δολάρια.

«H Virgin Group είναι μία παγκόσμια εταιρεία», λέει ο ιδρυτής της. «Σχεδιάσαμε έναν κύκλο εργασιών σε όλο τον κόσμο και προσπαθούμε αντιμετωπίσουμε μερικά από τα μεγάλα προβλήματα», προσθέτει και δίνει έμφαση στη σχέση με ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Κόφι Ανάν ή ο Νέλσον Μαντέλα.

Ο Μπράνσον προσθέτει το δημοσίευμα της EL PAÍS δεν ήταν ποτέ ένας διακριτικός επιχειρηματίας, καθώς η δημόσια εικόνα του είναι πιο κοντά σε έναν διάσημο μουσικό ή πολιτικό και ασχολείται με τις εξελίξεις. Ενδεικτικό είναι πως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει συναντηθεί δύο φορές με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η στάση του κατά του Brexit είναι γνωστή.

Ερωτώμενος για το τι πιστεύει σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς έχει επηρεάσει επιχειρήσεις όπως αυτή που μόλις άνοιξε στη Μαγιόρκα ο ίδιος απαντάει με έμφαση: «Δεν υπάρχει ούτε ένας Άγγλος που να δουλεύει εδώ και να μην είναι λυπημένος».

Μάλιστα σε αυτό το σημείο ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει χώρος για ημίμετρα. «Το Brexit έχει πολύ λίγα οφέλη, αν έχει γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο και ευτυχώς κάποια μέρα θα κυριαρχήσει η λογική και κάποιος θα μας ζητήσει να ενωθούμε ξανά με την Ευρώπη».

Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα του στην Ισπανία, ο Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον που το 2000 ανακηρύχθηκε ιππότης από τον τότε πρίγκιπα και νυν βασιλιά της Βρετανίας, Κάρλο τον Γ’, αναφέρεται στις κρουαζιέρες της Virgin Voyages που κάνει στάσεις στη Βαρκελώνη, την Πάλμα Ντε Μαγιόρκα και την Ίμπιζα.

«Δεν έχουμε κάποια άλλα άμεσα πλάνα για την Ισπανία, αλλά είμαι σίγουρος ότι περισσότερα πράγματα θα παρουσιαστούν τα επόμενα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στο νέο του ξενοδοχείο έκανε λόγο για «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είπε ακόμα.

Όντας γόνος μίας πλούσιας οικογένειας, αποφάσισε να ανοίξει το ξενοδοχείο εξαιτίας της νοσταλγίας που ένιωθε για το ισπανικό νησί, το οποίο είχε επισκεφθεί σαν παιδί με την οικογένειά του. Είχε ανοίξει το πρώτο του πολυτελές ξενοδοχείο κατά το παρελθόν, το οποίο πούλησε τη δεκαετία του ’90.

Την ίδια δεκαετία αγόρασε μία τεράστια έκταση στην περιοχή με κτίσματα αιώνων. «Δεν είχα δει ποτέ μου κάτι πιο όμορφο», θυμήθηκε. «Πίστευα ότι άξιζε να το προστατέψω και να κάνω κάτι με αυτό».

