Ο Άντριου Τέιτ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στη Ρουμανία για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, ισχυρίζεται ότι οι ψευδείς κατηγορίες μίας γυναίκας από τη Φλόριντα οδήγησαν στη σύλληψή του.

Ο αδελφός του Τέιτ, Τρίσταν, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και οργανωμένο έγκλημα, καθώς και μια κατηγορία για υποκίνηση άλλων σε βία.

Τα δύο αδέλφια ζητούν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια στην αγωγή εναντίον της συγκεκριμένης γυναίκας, των γονιών της, μιας άλλης γυναίκας που ζούσε στο κτήμα των Τέιτ στο Βουκουρέστι και ενός άνδρα, φίλου της γυναίκας.

Οι Τέιτ λένε ότι οι πέντε συνωμότησαν για να τους κατηγορήσουν ψευδώς για εμπορία ανθρώπων και βιασμό. Το αυτό γεγονός τους κόστισε την ελευθερία τους και εκατομμύρια δολάρια σε εισόδημα από τα επικερδή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το podcasting και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Συνελήφθησαν για πρώτη φορά σε ένα ακίνητο στο Βουκουρέστι τον περασμένο Δεκέμβριο και κρατήθηκαν μέχρι τον Μάρτιο, οπότε και αφέθηκαν ελεύθεροι σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Τα αδέρφια κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν επτά γυναίκες σε σεξουαλική εκμετάλλευση με ψεύτικες υποσχέσεις για σχέση. Τις ανάγκασαν να ασχοληθούν με την πορνογραφία και τις υπέβαλαν σε σωματική βία.

Μια γυναίκα φέρεται να βιάστηκε τουλάχιστον δύο φορές, ενώ μια άλλη γυναίκα φέρεται να υπέστη σωματική βία για να την αναγκάσουν να συνεχίσει να εκτελεί, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Όμως οι δικηγόροι των Τέιτ υποστηρίζουν ότι τα αδέρφια είναι θύματα της γυναίκας από τη Φλόριντα, χαρακτηρίζοντάς την «επαγγελματία απατεώνισσα».

Στη μήνυση υποστηρίζεται ότι επιδίωξε σεξουαλική σχέση με τον Τρίσταν Τέιτ προκειμένου να μετακομίσει στη Ρουμανία και στη συνέχεια προσπάθησε να εξαπατήσει τα αδέρφια.

Andrew Tate sues woman who accused him of human traffickinghttps://t.co/xkHGZ9TAHR

— Sky News (@SkyNews) July 14, 2023