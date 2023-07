Για πρώτη φορά από το 2006 ο ζωολογικός κήπος του Σαν Ντιέγκο καλωσόρισε μωρό κόκκινου πάντα.

Όπως σημειώνει το Associated Press, οι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου μπόρεσαν να δουν το μωράκι πάντα στις 6 Ιουλίου όταν η μητέρα του Αντίρα μπήκε στο λεγόμενο Ασιατικό Πέρασμα του κήπου έχοντάς το μαζί της.

Το κόκκινο πάντα είναι ένα μικρό δενδρόβιο θηλαστικό που ζει στα ανατολικά Ιμαλάια και στη νοτιοδυτική Κίνα. Ο άγριος πληθυσμός του εκτιμάται σε λιγότερο από 10.000 ώριμα άτομα, για αυτό τον λόγο τα κόκκινα πάντα προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία.

Τρέφεται κυρίως με μπαμπού, αλλά είναι παμφάγο και τρώει επίσης αυγά, πουλιά, έντομα, λουλούδια, μούρα και μικρά θηλαστικά. Είναι ένα μοναχικό ζώο, δραστηριοποιείται κυρίως από το σούρουπο έως την αυγή και είναι σε μεγάλο βαθμό καθιστικής ζωής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αρπακτικά που τρώνε τα κόκκινα πάντα περιλαμβάνουν τη λεοπάρδαλη του χιονιού, κουνάβια κ.ά.

Αν αισθάνονται ότι απειλούνται, μπορούν να προσπαθήσουν να ξεφύγουν. Αν δεν μπορούν πλέον να διαφύγουν, στέκονται στα πίσω πόδια τους έτσι ώστε να φαίνονται μεγαλύτερα και χρησιμοποιούν τα αιχμηρά νύχια στα μπροστινά πόδια τους για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

Το κόκκινο πάντα είναι λίγο μεγαλύτερο από μια γάτα και ζυγίζει λίγο παραπάνω από αυτήν.

The San Diego Zoo welcomed a baby red panda for the first time since 2006.

Zoo guests were able to see the newborn for the first time on July 6 when mother Adira entered her outdoor habitat in the Zoo’s Asian Passage with her new baby. pic.twitter.com/r9V1ZyCgJD

— The Associated Press (@AP) July 14, 2023