Τα ζητήματα της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και στον Καύκασο ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Τουρκίας Μακρόν και Ερντογάν (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Twitter) κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν χθες Τρίτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Οπως σημειώνεται στη σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελιζέ, οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν επίσης στις προτεραιότητες της συνόδου κορυφής, μεταξύ των οποίων είναι η ολοκλήρωση της προσχώρησης της Σουηδίας και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ατλαντική Συμμαχία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

