Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κέβιν Σπέισι είναι «ένας σεξουαλικός νταής» και «ένας άντρας που επιτίθεται σεξουαλικά σε άλλους άνδρες», ισχυρίστηκε η Βρετανίδα εισαγγελέας την Παρασκευή (30/6) κατά την έναρξη της δίκης του ηθοποιού ο οποίος κατηγορείται για 12 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος τεσσάρων αντρών.

Η εισαγγελέας Κριστίν Άγκνιου είπε στους ενόρκους στο Southwark Crown Court του Λονδίνου ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς «House of Cards» είναι «ένας άντρας που έπαιρνε ευχαρίστηση να κάνει τους άλλους να αισθάνονται ανίσχυροι και άβολα, σεξουαλικός νταής», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

Η εισαγγελέας περιέγραψε στους ενόρκους περιστατικά στα οποία ο ηθοποιός φέρεται να επιτέθηκε σε άνδρες ηλικίας 20 και 30 ετών εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβανομένου ενός καταγγέλλοντος που ισχυρίστηκε ότι «ο Σπέισι άρπαξε το πέος του με τέτοια δύναμη που ήταν επώδυνο» και ένας άλλος που είπε ότι αποκοιμήθηκε ή λιποθύμησε και ξύπνησε με τον Σπέισι να του κάνει στοματικό σεξ, χωρίς να σταματήσει όταν ο άντρας του το ζήτησε.

Kevin Spacey is a ‘sexual bully’ who ‘delights in making people uncomfortable’, court hearshttps://t.co/FDpzbjpTYl pic.twitter.com/wMSx5qawoU

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 30, 2023