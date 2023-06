Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει… Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στις ΗΠΑ και στη Σουηδία εξετάζουν μια καταγγελία σύμφωνα με την οποία η σουηδική θυγατρική μιας αμερικανικής εταιρείας δεσμεύτηκε να πληρώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μίζες, εάν ο γιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη βοηθούσε να εξασφαλίσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της χώρας.

Το προτεινόμενο σχέδιο αναλύθηκε λεπτομερώς σε επικοινωνιακά και επιχειρηματικά έγγραφα, που είδε το πρακτορείο Reuters, καθώς και από ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.

Τελικά, δεν καταβλήθηκαν μίζες, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρχές από άτομο και εξετάστηκε από το Reuters.

Στην πραγματικότητα, η σουηδική εταιρεία Dignita Systems AB, εγκατέλειψε ξαφνικά το έργο στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και τις εταιρικές επικοινωνίες που είδε το Reuters.

«Ανησυχητική τροπή»

Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης της Dignita επιβεβαίωσε στο αμερικανικό πρακτορείο ότι το έργο έχει εγκαταλειφθεί, λέγοντας ότι έμαθε για “δυνητικά ανησυχητική τροπή” στην Τουρκία και απομάκρυνε πολλούς εμπλεκόμενους.

Το σχέδιο της εταιρείας, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν η κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου να εγκρίνει κανονισμούς που θα ενίσχυαν τις πωλήσεις του προϊόντος της Dignita: πρόκειται για αλκοτέστ στο ταμπλό, το οποίο κλειδώνει την ανάφλεξη ενός οχήματος όταν ο οδηγός είναι μεθυσμένος.

Σε αντάλλαγμα για 10 χρόνια εμπορικής αποκλειστικότητας πώλησης του προϊόντος της, η Dignita δεσμεύονταν ότι θα πληρώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε λόμπι, μέσω μιας εταιρείας κέλυφος, σε δύο ιδρύματα στα οποία ο Μπιλάλ Ερντογάν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αναφέρει η καταγγελία.

Αν και η προσπάθεια ακυρώθηκε τον Σεπτέμβριο, παρέχει σπάνια εικόνα για το πώς ένας επενδυτής θεωρούσε τον Μπιλάλ Ερντογάν ως βασικό πρόσωπο για να αποκτήσει πρόσβαση στον πατέρα του, ο οποίος επανεξελέγη για 5ετή θητεία στις 28 Μαΐου.

«Ανακριβείς ισχυρισμοί»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dignita, Άντερς Έρικσον, είπε στο Reuters ότι δεν μπορεί να συζητήσει το εν λόγω σχέδιο, επειδή πρόκειται να αποχωρήσει από την εταιρεία και δεσμευόταν από μια συμφωνία εμπιστευτικότητας

Μέσω δικηγόρου, ο Μπιλάλ Ερντογάν είπε ότι οι ισχυρισμοί ότι συνεννοήθηκε με την Dignita «είναι εντελώς ανακριβείς». Είναι ένας «ιστός ψεμάτων», πρόσθεσε ο δικηγόρος του. Ανώτερος αξιωματούχος της διεύθυνσης επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας αρνήθηκε να σχολιάσει αυτό το άρθρο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα εάν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο γιος του Μπιλάλ γνώριζαν ή είχαν ανάμειξη στο σχέδιο μίζας της Dignita.

Μετά την παραλαβή της καταγγελίας τον Απρίλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οι Σουηδοί εισαγγελείς ανέθεσαν σε έναν ειδικό πράκτορα και έναν επιθεωρητή ντετέκτιβ, αντίστοιχα, να διεξαγάγουν προκαταρκτικές έρευνες και να εντοπίσουν εάν τυχόν παραβιάστηκαν διατάξεις της αμερικανικής και σουηδικής νομοθεσίας περί δωροδοκίας, σύμφωνα με επίσημες απαντήσεις που είδε το Reuters.

Τι προβλέπουν οι νόμοι

Οι προκαταρκτικές έρευνες ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες ή κατηγορίες. Και στις δύο χώρες, η δέσμευση για πληρωμή προμηθειών μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα υπό ορισμένες συνθήκες, εξήγησαν Αμερικανοί και Σουηδοί ειδικοί κατά της διαφθοράς.

Στις ΗΠΑ, παραβίαση του Νόμου περί Διαφθοράς στο εξωτερικό (FCPA) μπορεί να διαπιστωθεί ακόμη και αν δεν έγινε χρηματική δοσοληψία, σχολίασε ο Σκοτ Γκέιτακ, δικηγόρος της οργάνωσης Transparency International US στην Ουάσιγκτον.

«Αλλά θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπήρξε συμφωνία και ότι υπήρξε κάποιου είδους απροκάλυπτη πράξη, όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για να δοθεί ένα μέρος για να πάνε αυτά τα χρήματα», πρόσθεσε ο ίδιος. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Σουηδών εισαγγελέων είπαν ουδέν σχόλιο.

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν δικαιοδοσία να διερευνήσουν τις ενέργειες της Dignita στην Τουρκία στο πλαίσιο του FCPA, επειδή η σουηδική εταιρεία ανήκει στην 1A Smart Start LLC, μια εταιρεία με έδρα το Τέξας που συμπεριλαμβάνεται στην Apollo Global Management, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.

