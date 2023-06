«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο Twitter, μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ σημείωσε: «Καλή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της συνόδου κορυφής του NATO, όπου θα λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για την τρομοκρατία και την αποτροπή και την άμυνα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Good call with President @RTErdogan ahead of the #NATOSummit, where we’ll take important decisions on terrorism and deterrence & defence. We will continue working together on #Sweden’s accession to #NATO.

