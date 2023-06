Μια 15χρονη μαθήτρια από το Londonderry στέφθηκε Νεαρή Επιστήμονας της Χρονιάς στη Βρετανία για τη δημιουργία ενός φιλικού προς το περιβάλλον αντηλιακού.

Η Kaycee Deery σχεδίασε ένα αντηλιακό, το οποίο αποφεύγει τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, όπως μεταδίδει το BBC.

Η μαθήτρια του St Mary’s College σχεδίασε ένα αυτοσχέδιο UVA και δοκίμασε φυσικά έλαια για την ικανότητά τους να παρέχουν προστασία στο δέρμα.

Η Kaycee δήλωσε ότι η κατάκτηση αυτού του σημαντικού βραβείου ήταν σουρεαλιστική.

Kaycee Deery, a15-year-old schoolgirl from Londonderry, has been crowned UK Young Scientist of the Year for creating an environmentally friendly sunscreen. https://t.co/hn7AUAu9B3

— BBC News NI (@BBCNewsNI) June 23, 2023