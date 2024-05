Περίπου εκατό τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη Νέα Καληδονία, γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ειρηνικό βυθισμένο εδώ και πάνω από μια εβδομάδα σε πολιτική κρίση και κρίση ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο αντιπρόσωπος του γαλλικού κράτους.

France trying to relive the last century as it moves to crush pro-independence uprising in French colony of New Caledonia

Western «democracy» in actionpic.twitter.com/BaS1TwEr3c

— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) May 20, 2024