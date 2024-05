Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Καληδονία – Απαγορεύτηκε το TikTok

Εξαιρετικά τεταμένο εξακολουθεί να είναι το κλίμα στην Νέα Καληδονία ενώ έχει αναπτυχθεί ο στρατός για την ασφάλεια αεροδρομίων και λιμανιών και έχει απαγορευτεί και το TikTok σύμφωνα με την Le Parisien.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ ανακοίνωσε την Τρίτη την ανάπτυξη στρατιωτών «για την ασφάλεια» των λιμανιών και του αεροδρομίου της Νέας Καληδονίας, καθώς και την απαγόρευση του κοινωνικού δικτύου TikTok .

🇫🇷The French Empire has deployed its military to put down insurgents in the Pacific island of New Caledonia, which is near Australia!

And France has also banned TikTok in that island to hide human rights violations.

Freedom, democracy and Western values on display pic.twitter.com/VfpAyyZfFa

