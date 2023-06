«Σκληρή» κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung για την πολιτική που ακολουθεί στο προσφυγικό και με αφορμή το ναυάγιο σε διεθνή χωρικά ύδατα ανοιχτά της Πύλου που στοίχησε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους σημειώνει πως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι «έμπειρος στο να αρνείται τις καταγγελίες» και δείχνει «με πόση επιτυχία μπορεί να παρακάμψει κάποιος την αλήθεια στην πολιτική, με τον κατάλληλο τρόπο».

Σε άρθρο γνώμης του ο Ράφαελ Γκάιγκερ κάνει λόγο για παράνομα pushbacks και για ένα Λιμενικό που δεν έχει να λογοδοτήσει κάπου. «Για χρόνια, η Ελλάδα έχει μια μεταναστευτική πολιτική που περιλαμβάνει παράνομες επαναπροωθήσεις (pushbacks). Το Λιμενικό δεν χρειάζεται να λογοδοτήσει σε αυτό το κλίμα – τραγωδίες όπως την περασμένη εβδομάδα είναι προφανώς αποδεκτές».

Στη συνέχεια ο αρθρογράφος σκιαγραφεί το πορτρέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος όπως σημειώνει «αφήνει σοβαρές πρώτες εντυπώσεις και είναι πολύ καλός σε αυτό».

«Παρουσιάζεται ως ένας μοντέρνος συντηρητικός που μάχεται των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+. Ο Μητσοτάκης έχει δώσει στην Ελλάδα ένα νέο πρόσωπο και ως αυτός που θα βάλει τέλος στην ατελείωτη κρίση της χώρας», προσθέτει. «Τουλάχιστον αυτό πουλάει», σημειώνει η εφημερίδα.

«Ο Μητσοτάκης βρίσκεται στην κυβέρνηση των Αθηνών από το 2019. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία για μικρή διαφορά την αυτοδυναμία και έκτοτε ένας μεταβατικός πρωθυπουργός κυβερνά τη χώρα. Πλέον με μία νέα εκλογική αναμέτρηση και έναν νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος δίνει στο πρώτο κόμμα κάποιες μπόνους έδρες, να εφαρμόζεται, είναι πιθανό να επιστρέψει στην εξουσία ο Μητσοτάκης», προσθέτει.

Στη συνέχεια η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στις δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το ναυάγιο ανοιχτά των ελληνικών ακτών της Πύλου «επαίνεσε το ελληνικό Λιμενικό» υποστηρίζοντας ότι οι αξιωματούχοι του «είναι εκεί έξω 24/7 για να σώσουν ζωές και να προστατέψουν τα σύνορά μας».

Επίσης, χαρακτήρισε τη μεταναστευτική του πολιτική «δίκαιη και αυστηρή» και «άδικη» την κριτική που δέχεται το Λιμενικό για το πώς χειρίστηκε την τραγωδία με το ναυάγιο.

Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στα δημοσιεύματά ελληνικών μέσων και του BBC σχετικά με τις συνθήκες που συνέβη η τραγωδία. «Έλληνες δημοσιογράφοι και το BBC ανέφεραν την Κυριακή ότι το σκάφος που είχε εκατοντάδες επιβαίνοντες μόλις και μετά βίας κινούνταν για ώρες. Η μηχανή είχε χαλάσει. Δεν κινούνταν σε καμία περίπτωση προς την Ιταλία, όπως ισχυρίστηκε το ελληνικό λιμενικό», αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

«Από μαρτυρίες επιζώντων προκύπτουν σοβαρές καταγγελίες: το λιμενικό ανέτρεψε το σκάφος όταν προσπάθησαν να το ρυμουλκήσουν. Οι Αρχές το αρνούνται. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε κλειστό στρατόπεδο όπου δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο», προσθέτει.

