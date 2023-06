Λίγο μετά τη σημερινή του προσευχή ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε, φανερά συγκινημένος, στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ανανεώνει τις προσευχές του για όσους έχασαν τη ζωή τους και παρακαλεί να γίνεται πάντα ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες.

«Με μεγάλη θλίψη και πολύ πόνο σκέφτομαι τα θύματα του πολύ σοβαρού ναυαγίου που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στα ανοιχτά της Ελλάδας.

Ανανεώνω τις προσευχές μου για όσους έχασαν τη ζωή τους και παρακαλώ να γίνεται πάντα ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες».

With great sorrow and heartache I think of the victims of the recent serious shipwreck off the coast of Greece. Let’s #PrayTogether for those who have lost their lives, and implore that everything possible always be done to prevent similar tragedies.

