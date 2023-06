Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη όταν συγκρούστηκαν φορτηγό με ρυμουλκούμενο και μικρό λεωφορείο στον κεντρικό Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από PortageOnline/Mike Blume/via Reuters).

«Πολύ σοβαρό»

«Δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», διευκρίνισε ο Ρομπ Χιλ, αξιωματικός της αστυνομίας στην επαρχία Μανιτόμπα, όπου έγινε το δυστύχημα.

A bus in Canada carrying mostly seniors collided with a semi-trailer truck at a highway intersection in a rural part of the province of Manitoba. Fifteen people were killed and 10 more were injured, police said. https://t.co/o6VbnBoNwb — The Associated Press (@AP) June 15, 2023

Συνολικά, στο μικρό λεωφορείο επέβαιναν 25 άνθρωποι, «κυρίως ηλικιωμένοι», πρόσθεσε.

VIEWERS DISCRETION ADVISED🚨

📍Fatal Accident On Hwy1 Near Carberry, MB @CarraDeShaukeen At least 15 people have been killed in a crash Between A Semi-Truck & Handi-Transit Vehicle on the Trans-Canada Highway west of Winnipeg near Carberry, Manitoba. #Carberry #mbpoli #Mantioba… pic.twitter.com/7KC0GGDibj — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) June 15, 2023

Το δυστύχημα, που χαρακτηρίστηκε ως «πολύ σοβαρό», σημειώθηκε στα βόρεια της πόλης Κάρμπερι, στο σημείο όπου διασταυρώνονται ο Διακαναδικός Αυτοκινητόδρομος με τον Αυτοκινητόδρομο 5.

«Ηταν σοκαριστικό»

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Τζον Προύβεν, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση του Καναδά CBC ότι είδε ένα όχημα να έχει βγει από τον δρόμο και να φλέγεται. Είδε επίσης μια νταλίκα, το μπροστινό μέρος της οποίας έμοιαζε καμένο.

#BREAKING: Manitoba officials say 15 people were killed when a semi truck and a passenger bus collided on Highway 1 west of Winnipeg on Thursday in what is being called a “tragic” event.https://t.co/otW7MNq6vh — Globalnews.ca (@globalnews) June 15, 2023

Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 20 περιπολικά και οκτώ ασθενοφόρα. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δυστύχημα. Ηταν σοκαριστικό», είπε ο Προύβεν.

Μήνυμα Τριντό

«Τα νέα από το Κάρμπερι της Μανιτόμπα είναι απίστευτα τραγικά. Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα σήμερα και έχω τους τραυματίες στις σκέψεις μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο που νιώθουν οι πληγέντες – αλλά οι Καναδοί είναι εδώ για εσάς» έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.