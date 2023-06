Η κηδεία του ιταλού μεγιστάνα, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, στον οποίο αποδόθηκαν στρατιωτικές τιμές απ’ όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα χθες Τετάρτη στον καθεδρικό ναό Ντουόμο του Μιλάνου (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Claudia Greco), σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης και με κατάμεστη την κεντρική πλατεία της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

Με παρατεταμένο χειροκρότημα, εντός και εκτός του ναού, χιλιάδες πολίτες, συγγενείς και επίσημοι, είπαν το στερνό αντίο στον «Καβαλιέρε».

Δύο χιλιάδες άτομα μέσα στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου και τουλάχιστον 15.000 κόσμου στην πλατεία έξω από τον Ντουόμο είπαν το τελευταίο αντίο στον επιχειρηματία και αμφιλεγόμενο πολιτικό που λάτρεψαν να μισούν οι Ιταλοί.

Final farewell to Silvio Berlusconi. He was a great statesman and a true friend. Our life is emptier without you. God bless you! pic.twitter.com/VjtSMM9Evo

Εμφανώς συγκινημένες, στην πρώτη σειρά καθισμάτων, βρέθηκαν η τελευταία σύντροφος της ζωής του, Μάρτα Φασίνα, η πρωτότοκη κόρη του Μαρίνα και τα αδέλφια της Πιερσίλβιο, Λουίτζι, Μπάρμπαρα και Ελεονόρα.

Το παρών έδωσαν η πολιτική ηγεσία της Ιταλίας, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ, ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, ο πρόεδρος του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ.

Η κηδεία του «Καβαλιέρε» – ο τιμητικός τίτλος του Ιππότη που τον συνόδευε μέχρι το τέλος, ακόμα και αν τον είχε χάσει – έγινε δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικές τιμές, αλλά χωρίς το φέρετρο να είναι τυλιγμένο με την ιταλική σημαία.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan attended the state funeral of Silvio Berlusconi, former PM of friend & ally #Italy, w/@omerrcelik & conveyed condolences of Türkiye.

Minister Fidan also visited the chancellery building of Consulate General of Türkiye in Milan. 🇹🇷🇮🇹 pic.twitter.com/0zigf55Qx3

— Turkish MFA (@MFATurkiye) June 14, 2023