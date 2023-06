Κόσμος

«Έρευνα γνωστού ινστιτούτου απειλεί την δημοσιογραφία» - Αποκάλυψη σοκ από γνωστή Νομπελίστρια

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το Reuters Institute for the Study of Journalism κινδυνεύει να υπονομεύσει τα μέσα ενημέρωσης στον «Παγκόσμιο Νότο», λέει η Ρέσα.