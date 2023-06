Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα περισσότερα φαρμακεία στη Γερμανία, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία του κλάδου για τη διαρκή μείωση των εσόδων και τα προβλήματα στον εφοδιασμό με φάρμακα. Περιορισμένες δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών βλέπει από την πλευρά της η κυβέρνηση.

Μόνο φαρμακεία «έκτακτης ανάγκης» θα λειτουργήσουν σήμερα στη χώρα, ενώ, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Ένωση Φαρμακοποιών (ABDA), σε πολλές πόλεις έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Στο Βερολίνο θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Η ABDA επικρίνει σε ανακοίνωσή της τις αυξανόμενες απαιτήσεις και επιβαρύνσεις για το προσωπικό των φαρμακείων, κυρίως λόγω των ελλείψεων σε φάρμακα και της υπερβολικής καθημερινής γραφειοκρατίας που απαιτούν τα ασφαλιστικά ταμεία και κάνει λόγο για «κακή πολιτική υγείας» από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και «μανία λιτότητας» από τα ταμεία.

