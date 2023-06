Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσαν οι New York Times σε άρθρο τους με τίτλο «Η Ελλάδα λέει ότι δεν παρατάει μετανάστες στη θάλασσα. Πιάστηκε απ΄αυτοφόρω» επαναφέρει το μέσο με νέα ανάρτηση στο Instagram, όπου αναφέρεται και στην παρέμβαση της ΕΕ που ζήτησε από την Ελλάδα να διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 19 Μαΐου δείχνει πρόσφυγες, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά που βρίσκονται στη Λέσβο να περισυλλέγονται από άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και να μεταφέρονται σε ένα ταχύπλοο που βγαίνει στα ανοιχτά και συναντά ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Φαίνονται ένας προς ένας, οι πρόσφυγες να κατεβαίνουν από το ταχύπλοο και να οδηγούνται στο σκάφος του Λιμενικού Σώματος, συνοδευόμενοι από έξι άτομα χωρίς μάσκα, ορισμένα από τα οποία φαίνεται να φορούν την τυπική σκούρα μπλε στολή.

Στη συνέχεια το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται ανατολικά προς Τουρκία και σε ένα σημείο, που σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι η άκρη των ελληνικών χωρικών υδάτων, αποβιβάζει και αφήνει τους πρόσφυγες σε μια φουσκωτή σωσίβια λέμβο.

Πέρα από το βίντεο οι NYT εντόπισαν σε κέντρο κράτησης στη Σμύρνη και πήραν συνεντεύξεις από τους 11 πρόσφυγες από τη Σομαλία, Ερυθραία και Αιθιοπία που φαίνονται στο βίντεο, οι οποίοι επαλήθευσαν τα γεγονότα.

Πριν λίγες ώρες οι NYT ανάρτησαν εκ νέου το βίντεο στο Instagram κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρέμβαση της ΕΕ για το θέμα.

«Η Ελλάδα λέει ότι δεν παρατάει τους μετανάστες στη θάλασσα. Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε αποκλειστικά από τους New York Times δείχνει αιτούντες άσυλο, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, να περισυλλέγονται, να μεταφέρονται στη θάλασσα και να εγκαταλείπονται σε μια σχεδία από την ελληνική ακτοφυλακή στη μέση του Αιγαίου, κατά παράβαση του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου.

Η δοκιμασία τους θα μπορούσε κανονικά να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, όπως και εκείνες τόσων άλλων αιτούντων άσυλο, των οποίων οι μαρτυρίες για κακομεταχείριση απορρίφθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση. Μόνο που αυτή τη φορά, καταγράφηκε ολόκληρη σε βίντεο από έναν ακτιβιστή που το μοιράστηκε με τους Times.

Η έρευνα των Times επαλήθευσε και επιβεβαίωσε το υλικό. Οι δημοσιογράφοι πήραν επίσης συνέντευξη από 11 από τους αιτούντες άσυλο από τη Σομαλία, την Ερυθραία και την Αιθιοπία, τους οποίους εντόπισαν σε κέντρο κράτησης στη Σμύρνη, στις τουρκικές ακτές.

Η ΕΕ ζήτησε επισήμως από την Ελλάδα να ξεκινήσει έρευνα για το δημοσίευμα των Times με βάση το υλικό, δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος αυτόν τον μήνα».

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και ενώ οι NYT ανέφεραν στο άρθρο τους ότι δεν πήραν κάποια απάντηση από τις ελληνικές αρχές παρά το ότι είχαν καταθέσει επανειλημμένως αίτημα για σχολιασμό, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις με την είδηση να αναπαράγεται από μεγάλα διεθνή ΜΜΕ και την ΕΕ να προχωρά σε επίσημο αίτημα στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων

Σε ανάρτησή της για το σοβαρό αυτό θέμα η υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον, υπενθύμισε μια συνάντηση που είχε με την ελληνική κυβέρνηση πριν από έναν χρόνο, κατά την οποία «κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει χώρος για παράνομες απελάσεις» και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει «επίσημα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

1/3

One year ago I met with the Greek Government @govgr to discuss border management and I made clear that there is no place for illegal deportations.

Last Friday, 19 May, The New York Times @nytimes presented a report on an alleged illegal deportation, in April…

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 22, 2023