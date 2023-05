Αν υπάρχει ένα εργαλείο αυταρχισμού στη φαρέτρα του Βλαντιμίρ Πούτιν που δεν έχει χάσει ούτε ικμάδα της αποτελεσματικότητας που διέθετε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό είναι το δίχως άλλο η προπαγάνδα του Κρεμλίνου.

Κάθε μέρα, 82 εκατομμύρια Ρώσοι συντονίζονται σε ένα τεράστιο πλέγμα ελεγχόμενων από το κράτος δικτύων και καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών που τους τροφοδοτεί μια ομοιόμορφη εικόνα του κόσμου: ένα εχθρικό, τρομακτικό μέρος, στο οποίο η Ρωσία διεξάγει μια δίκαιη μάχη ενάντια στις δυνάμεις του κακού.

Σαφώς και η Ρωσία δεν εφεύρεσε την προπαγάνδα, γράφει το Foreign Policy. Ωστόσο την έχει πάει σε άλλα επίπεδα, αφού ένα και πλέον χρόνο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στα ουκρανικά εδάφη, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο λαός στηρίζει τον ενορχηστρωτή της, χάρη σε μια συνοχή κατασκευασμένη από τα φιλο-κρεμλινικά τηλεοπτικά προγράμματα.

Να σημειωθεί ότι η τηλεόραση, και όχι το διαδίκτυο, είναι το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης στη Ρωσία. Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος Ρώσος βλέπει 4 ώρες την ημέρα ημερησίως. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν περισσότερες ώρες.

Η μεγάλη διαφορά με τις ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες είναι ότι από τα σοβιετικά χρόνια μέχρι και σήμερα, κάθε κανάλι και κάθε πρόγραμμα από τις ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τους διαγωνισμούς τραγουδιού μεταδίδει το αφήγημα του Κρεμλίνου 24ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Για του λόγου το ασφαλές, μια μέρα στο Channel One, το παλαιότερο κανάλι με τη μεγαλύτερη επιρροή, ξεκινά με την είδηση ότι οι ρωσικές δυνάμεις αγωνίζονται εναντίων των Ουκρανών Ναζί στο Μπαχμούτ ή μια άλλη πόλη της Ουκρανίας. Ακολουθούν μικρότερης διάρκειας ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κίνα ή το ταξίδι αστραπή του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Τουρκία.

Στη συνέχεια το τρίπτυχο αυτό των ειδήσεων επαναλαμβάνεται κάθε μισή ώρα ευλαβικά, με μικρές διαφοροποιήσεις όσο περνάει η ώρα και πέφτει το βράδυ, όπως είναι για παράδειγμα κάποιες πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει μια παγίδα για ποντίκια με πράγματα που έχει μέσα στο σπίτι του.

Με δεδομένο ότι το Channel One έχει ειδησεογραφικά προγράμματα για 8 ώρες την ημέρα, γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι η κάλυψη της ρωσικής ειδικής επιχείρησης, όπως αρέσκεται να την αποκαλεί Ρώσος πρόεδρος, στα ουκρανικά εδάφη είναι συνεχής και αδιάκοπη.

Το αποκορύφωμα έρχεται με την εκπομπή Vremya, που κρατά από τα σοβιετικά χρόνια, και έχει ως αποστολή της στις 9 η ώρα κάθε βράδυ να μεταδίδει τα εσωτερικά και εξωτερικά νέα μέσα από τους ιδεολογικούς φακούς που προτιμά το Κρεμλίνο.

Για παράδειγμα στις κοινωνικές ή πολιτικές εκπομπές που προηγούνται ή ακολουθούν την προαναφερόμενη, ο πόλεμος παρουσιάζεται σαν ένας όλεθρος δίχως τέλος που σπέρνουν οι άγριοι Ουκρανοί.

