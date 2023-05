Η πρώτη κούπα της σεζόν ήρθε για τη Μάντσεστερ Σίτι χωρίς καν να χρειαστεί να αγωνιστεί.

Η ήττα της Άρσεναλ από τη Νότιγχαμ έστεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους «Πολίτες» που αναμένεται να γιορτάσουν τον τίτλο στο αυριανό (21/5, 18:00) ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Etihad» μπροστά στον κόσμο τους.

Κι αυτό θα είναι μόνο η αρχή καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει μπροστά της μία ιστορική ευκαιρία για τρεμπλ.

Η Σίτι θα παίξει με τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ στον τελικό του Κυπέλλου ενώ η μεγαλύτερη πρόκληση είναι φυσικά ο τελικός του Champions League με αντίπαλο την Ίντερ στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρώτη κούπα με τα μεγάλα αυτιά στην ιστορία της, στη δεύτερη απόπειρά της μετά την αποτυχημένη πριν δύο χρόνια απέναντι στην Τσέλσι.

22/23 PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!!!

3️⃣-IN-A-ROW!!!

3️⃣-IN-A-ROW!!! 🙌 pic.twitter.com/hPdh0FZTss

Όσον αφορά στο πρωτάθλημα, το φετινό είναι το ένατο συνολικά για τον σύλλογο και πέμπτο επί εποχής Γκουαρντιόλα, με τα τρία τελευταία να είναι συνεχόμενα. Στα επτά χρόνια παρουσίας του στο Νησί, ο Πεπ έχει χάσει μόνο το πρώτο (2016-17) από την Τσέλσι και ένα από τη Λίβερπουλ (2019-20), φτιάχνοντας τη δική του αυτοκρατορία.

Παράλληλα, ο Καταλανός συνεχίζει να μεγαλώνει τον μύθο του καθώς στα 15 χρόνια καριέρας (με ένα διάλειμμα τη σεζόν 2012-13), μετράει 11/14 πρωταθλήματα. Έχει πάρει τρία με την Μπαρτσελόνα, άλλα τόσα με την Μπάγερν και πέντε πλέον με τη Σίτι. Ο Γκουαρντιόλα είναι επίσης ο μοναδικός προπονητής που έχει καταφέρει να πάρει τρία σερί πρωταθλήματα σε τρεις διαφορετικές χώρες.

Pep Guardiola is the only coach to win three league titles in a row in three different countries:

🇪🇸 Barcelona: 08/09 – 09/10 – 10/11

🇩🇪 Bayern: 13/14 – 14/15 – 15/16

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City: 20/21 – 21/22 – 22/23

The best coach of all time.

