Ο Τζέιμι Φοξ βγήκε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, και βρέθηκε σε μονάδα αποτοξίνωσης στο Σικάγο, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα.

Αν και καμία επίσημη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει από την οικογένεια ή τους εκπροσώπους του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διάσημος ηθοποιός επικεντρώνεται τώρα στην ανάρρωσή του από εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Βρίσκεται υπό τη φροντίδα αφοσιωμένων ιατρών στο κέντρο αποκατάστασης του Σικάγο από τον Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε την υποστήριξη των δύο θυγατέρων του, οι οποίες ήταν στο πλευρό του, παρέχοντάς του αγάπη και ενθάρρυνση. Η παρουσία τους έχει αναμφίβολα ανεβάσει το ηθικό του 55χρονου ηθοποιού, καθώς διανύει αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του στο TMZ.

Σημειώνεται ότι το κέντρο αποκατάστασης όπου ο Τζέιμι Φοξ λαμβάνει θεραπεία ειδικεύεται σε διάφορους τομείς αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάρρωσης από εγκεφαλικό επεισόδιο, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, βλάβη του νωτιαίου μυελού και αποκατάσταση από καρκίνο.

