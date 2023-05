Όταν ο Τζο Μπάντεν ανακοίνωσε προ ημερών και επίσημα υποψηφιότητα για την επανεκλογή του στον Λευκό Οίκο, το 2024, στο σχετικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα είχε σε πολλά πλάνα την… τιμητική της η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Ως εκ νέου συνυποψήφια «συνοδοιπόρος» -όπως είχε συμβεί το 2020, κατέχει κεντρική θέση στην επίσημη ιστοσελίδα της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου.

«Ο Τζο κι εγώ ανυπομονούμε να τελειώσουμε αυτή τη δουλειά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χάρις, επαναλαμβάνοντας το αγαπημένο σύνθημα του Μπάιντεν.

Στόχος, διακήρυξε, είναι «να κερδίσουμε αυτή τη μάχη για την ψυχή του έθνους και να υπηρετήσουμε τον αμερικανικό λαό για τέσσερα ακόμη χρόνια στον Λευκό Οίκο».

«Είναι μια κομβική στιγμή στην ιστορία μας», υπογράμμισε. «Οι Ρεπουμπλικάνοι που κατεβαίνουν υποψήφιοι για την προεδρία θέλουν να πάνε τη χώρα μας πίσω. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί».

Παρά όμως τα φαρδιά πλατιά χαμόγελα των δυο στην κεντρική φωτογραφία στην προεκλογική ιστοσελίδα, το κλίμα δεν είναι στην πραγματικότητα αντίστοιχα… εύθυμο στους Δημοκρατικούς.

Η προχωρημένη ηλικία του 80ρη Τζο Μπάιντεν προβληματίζει, μαζί με τη χαμηλή δημοτικότητά του.

Νέα δημοσκόπηση του αμερικανικού δικτύου ABC δείχνει ότι είναι μόλις στο 36%, μειωμένη κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από τον Φεβρουάριο και μια μονάδα από το προηγούμενο χαμηλό στις αρχές του 2022.

Γενικά, είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από την εποχή του Χάρι Τρούμεν για εν ενεργεία πρόεδρο, στην πρώτη θητεία του κι ενώ απομένει ενάμισης χρόνος πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Η δημοτικότητα της Κάμαλα Χάρις έχει φτάσει κατά καιρούς στη διάρκεια της θητείας της ακόμη χαμηλότερα. Ο μέσος όρος των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνει ότι κυμαίνεται κοντά στο 41%.

Δεδομένου του διάχυτου προβληματισμού ως προς την καταλληλότητα του Μπάιντεν για μια δεύτερη προεδρική θητεία ένεκα της ηλικίας του -την οποία θεωρούν απαγορευτική σχεδόν 7 στους 10 Αμερικανούς- η ανησυχία στο παρασκήνιο περισσεύει.

President Joe Biden and Vice President Kamala Harris pick up tacos for Cinco de Mayo from a Mexican restaurant in Washington, D.C. pic.twitter.com/IovpfTfz2I

— Reuters (@Reuters) May 6, 2023