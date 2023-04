Την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2024 ανακοίνωσε και επίσημα ο Τζο Μπάιντεν. Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμόρφωσε την αναμέτρηση του επόμενου έτους, ως ιδεολογική αναμέτρηση.

Μία μάχη των αρχών που πρεσβεύει το κόμμα των Δημοκρατικών κατά του ρεπουμπλικανικού εξτρεμισμού, υποστηρίζοντας εμμέσως ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να υλοποιήσει πλήρως τον όρκο του να αποκαταστήσει τον χαρακτήρα του έθνους.

«Όταν έθεσα υποψηφιότητα για πρόεδρος πριν από τέσσερα χρόνια, είπα ότι βρισκόμαστε σε μια μάχη για την ψυχή της Αμερικής. Και εξακολουθούμε να βρισκόμαστε», είπε στο βίντεο, το οποίο άνοιξε με εικόνες από την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των αμβλώσεων που διαμαρτύρονται στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε είναι αν τα επόμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερη ελευθερία ή λιγότερη ελευθερία. Περισσότερα δικαιώματα ή λιγότερα», λέει ο Μπάιντεν σε φωνητική αφήγηση. «Ξέρω ποια θέλω να είναι η απάντηση και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς. Δεν είναι ώρα να εφησυχάσουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέτω υποψηφιότητα για επανεκλογή».

Η επίσημη δήλωση του Μπάιντεν τερματίζει κάθε αμφιβολία που παρέμενε για τις προθέσεις του και ξεκινά μια αναμέτρηση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ρεβάνς με τον αντίπαλό του το 2020, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μπαίνει στην κούρσα με σημαντικό νομοθετικό έργο, αλλά χαμηλά ποσοστά αποδοχής, ένα αίνιγμα που οι σύμβουλοί του δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να λύσουν. Ήδη ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία, αντιμετωπίζει επίσης επίμονα ερωτήματα σχετικά με την ηλικία του.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την ημέρα που ο Μπάιντεν επισημοποίησε την υποψηφιότητά του για το 2020. Εκείνη η κούρσα έγινε μια αποστολή για την αποκατάσταση του χαρακτήρα της χώρας και την αποτροπή του Τραμπ από το να επιτύχει μια δεύτερη θητεία.

Η τέταρτη και τελευταία προεδρική εκστρατεία του Μπάιντεν θα στηριχθεί σε παρόμοια θέματα. Ακριβώς όπως έκανε και το 2020, ο Μπάιντεν κάνει έκκληση στα ιδανικά του έθνους, κατά αντιπαράθεση με την επιστροφή του Τραμπ.

Το βίντεο της ανακοίνωσής του προειδοποιεί κατά των «εξτρεμιστών MAGA», οι οποίοι, όπως λέει, «υπαγορεύουν ποιες αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη μπορούν να πάρουν οι γυναίκες, απαγορεύουν τα βιβλία και λένε στους ανθρώπους ποιον μπορούν να αγαπούν».

«Κάθε γενιά Αμερικανών αντιμετώπισε μια στιγμή που έπρεπε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Να υπερασπιστεί τις προσωπικές μας ελευθερίες. Να υπερασπιστεί το δικαίωμα ψήφου και τα πολιτικά δικαιώματα», λέει. «Και αυτή είναι η δική μας στιγμή».

Αλλά η εκστρατεία του Μπάιντεν θα στηριχθεί επίσης στην προώθηση των επιτευγμάτων που έγιναν κατά τα δύο πρώτα χρόνια της προεδρίας του – και σε ένα επιχείρημα ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να «τελειώσει τη δουλειά».

«Ξέρω ότι μπορούμε», λέει κλείνοντας το βίντεο.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023